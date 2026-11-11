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সুরক্ষিত থাক সীমান্তরক্ষী ভাইয়েরা ! BSF জওয়ানদের ফোঁটা দিলেন বিজেপি নেত্রীরা

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BSF জওয়ানদের ভাইফোঁটা দিলেন বিজেপি নেত্রীরা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2026 at 3:16 PM IST

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Bhai Phota 2026: যাঁরা দেশকে রক্ষা করেন, তাঁদের মঙ্গল কামনায় এগিয়ে এলেন বিজেপি নেত্রীরা ৷ বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকার পক্ষ থেকে বংশীহারী থানার মহিপালের সাটিমারী বিএসএফ ক্যাম্পে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ যেখানে বিএসএফ জওয়ানদের ভাইফোঁটা দিলেন বিজেপি নেত্রীরা । 

ভাইফোঁটা পেয়ে খুশি বিএসএফের জওয়ানরাও । কারণ, তাঁদের সকলের ভাই-বোন ও পরিবার আছে । কিন্তু সব থেকেও যেন তাঁদের ভাইফোঁটার দিনে কাছে কেউ নেই । বিশেষ দিনগুলিতে মন খারাপ হয় তাঁদের । তবে কর্মসূত্রে তাঁরা পরিবার, ভাই, বোন বা আপনজনদের কাছ থেকে বহু দূরে দেশ রক্ষার্থে সীমান্তে রয়েছেন । সারা দেশ যখন বিভিন্ন উৎসবে মেতে ওঠে সে সময়ও তাঁরা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়োজিত । তাঁরা হলেন এই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ।

বিজেপির বুনিয়াদপুর শহরের সাধারণ সম্পাদিকা শিখা সরকারের কথায়, "অতন্দ্র প্রহরার মাধ্যমে দেশকে এবং দেশের মানুষকে সুরক্ষা দিয়ে চলেছেন বিএসএফ জওয়ানরা । পরিবার থেকে বহু দূরে থাকায় তারা ভাইফোঁটা নিতে পারেন না ৷ তাই তাদের সুরক্ষা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ভাইফোঁটা দিলাম । আমরা খুব খুশি ৷"

Bhai Phota 2026: যাঁরা দেশকে রক্ষা করেন, তাঁদের মঙ্গল কামনায় এগিয়ে এলেন বিজেপি নেত্রীরা ৷ বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকার পক্ষ থেকে বংশীহারী থানার মহিপালের সাটিমারী বিএসএফ ক্যাম্পে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ যেখানে বিএসএফ জওয়ানদের ভাইফোঁটা দিলেন বিজেপি নেত্রীরা । 

ভাইফোঁটা পেয়ে খুশি বিএসএফের জওয়ানরাও । কারণ, তাঁদের সকলের ভাই-বোন ও পরিবার আছে । কিন্তু সব থেকেও যেন তাঁদের ভাইফোঁটার দিনে কাছে কেউ নেই । বিশেষ দিনগুলিতে মন খারাপ হয় তাঁদের । তবে কর্মসূত্রে তাঁরা পরিবার, ভাই, বোন বা আপনজনদের কাছ থেকে বহু দূরে দেশ রক্ষার্থে সীমান্তে রয়েছেন । সারা দেশ যখন বিভিন্ন উৎসবে মেতে ওঠে সে সময়ও তাঁরা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়োজিত । তাঁরা হলেন এই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ।

বিজেপির বুনিয়াদপুর শহরের সাধারণ সম্পাদিকা শিখা সরকারের কথায়, "অতন্দ্র প্রহরার মাধ্যমে দেশকে এবং দেশের মানুষকে সুরক্ষা দিয়ে চলেছেন বিএসএফ জওয়ানরা । পরিবার থেকে বহু দূরে থাকায় তারা ভাইফোঁটা নিতে পারেন না ৷ তাই তাদের সুরক্ষা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ভাইফোঁটা দিলাম । আমরা খুব খুশি ৷"

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BHAI PHOTA 2026
BHAI PHOTA IN BSF CAMP
BHAI PHOTA TO JAWANS
ভাইফোঁটা
জওয়ানদের ভাইফোঁটা

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