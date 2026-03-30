WATCH LIVE: দিলীপকে পাশে নিয়ে মনোনয়ন জমা শুভেন্দুর - SUVENDU ADHIKARI NOMINATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 30, 2026 at 12:46 PM IST
বিজয় সংকল্প সভা শেষ করে তমলুক সাংগঠনিক জেলার হলদিয়া মহকুমা শাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দেবেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আরও দুই বিজেপি প্রার্থী সোমবার মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর দুই কেন্দ্র থেকেই লড়বেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী । রবিবার, মনোনয়নের জন্য শুভেন্দু অধিকারীর হাতে দলীয় প্রতীক তুলে দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ পবিত্র কর'কে ৷ গত 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জিতে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হয়েছিলেন শুভেন্দু ৷ এবার তিনি নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর থেকেও পদ্মফুল চিহ্নে লড়তে চড়েছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে এবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দুর মনোনয়ন জমার মিছিল সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
