WATCH LIVE: ভবানীপুরে রোড-শোয়ে শাহ, পাল্টা বিক্ষোভে তৃণমূল; দেখুন সরাসরি... - SUVENDU ADHIKARI NOMINATION
Published : April 2, 2026 at 12:00 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 12:51 PM IST
ভবানীপুর কেন্দ্রে এবার মেগা ফাইট ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ আজ এই কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ হাজরা থেকে রোড-শো করে সার্ভে বিল্ডিংয়ে যাচ্ছেন তাঁরা ৷ তারপরই মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও অমিত শাহ ও শুভেন্দুর সঙ্গে রয়েছেন ৷ এদিন পদ্ম শিবিরের আরও তিনজন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেবেন ৷ এর আগে নন্দীগ্রামে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে রোড শো করে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন শুভেন্দু ৷ এবার দুই কেন্দ্র থেকে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ ভবানীপুরে শুভেন্দুর মনোনয়ন জমা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
