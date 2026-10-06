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কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে চরম বচসা রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থীর

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কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে চরম বচসা রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থীর (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2026 at 11:35 AM IST

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Rejinagar By-election: সকাল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরে উপনির্বাচন চলছে ৷ এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে চরম বচসায় জড়ালেন বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার । ঘটনাটি ঘটেছে রেজিনগরের শক্তিপুর এলাকার কামনগর হাইস্কুলে ৷ সেখানে জওয়ানের সঙ্গে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে ৷ তিনি ওই জওয়ানের বিরুদ্ধে বুথের ভিতরে ঢুকে মাতব্বরি করার অভিযোগ করেন ৷ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ইমেইল করে নালিশ করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ৷ 

রেজিনগর উপনির্বাচনে 14 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৷ লড়াইয়ে রয়েছেন বিজেপি, মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সিপিএমের প্রার্থীরা ৷ ছ'জন নির্দল প্রার্থীও রয়েছেন  ৷ এই প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন 2 লক্ষ 56 হাজার 546 জন ভোটার । এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 1 লক্ষ 33 হাজার 925 জন । মহিলা ভোটার রয়েছে 1 লক্ষ 22 হাজার 616 জন । ভোট গ্রহণের জন্য 33টি অক্সিলারি বুথ-সহ মোট 315টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে । দু'টি বুথ রয়েছে মহিলা পরিচালিত । একটি বুথকে মডেল বুথ হিসাবে রাখা হয়েছে ।  

ভোট হচ্ছে ইভিএমে । রেজিনগর কেন্দ্র থেকে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর পদত্যাগ করেন  ৷ সেই কারণে এই আসনে উপ-নির্বাচন হচ্ছে  ৷ হুমায়ুনের দলের প্রার্থী নিজের ছেলে গোলাম নবী আজাদ ৷ যদিও ভোট শুরু 2 ঘণ্টার মধ্যে রেজিনগরে গ্রেফতার হয়েছেন হুমায়ুন কবীর ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের গায়ে হাত তোলার অভিযোগ উঠেছে ৷

Rejinagar By-election: সকাল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরে উপনির্বাচন চলছে ৷ এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে চরম বচসায় জড়ালেন বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার । ঘটনাটি ঘটেছে রেজিনগরের শক্তিপুর এলাকার কামনগর হাইস্কুলে ৷ সেখানে জওয়ানের সঙ্গে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে ৷ তিনি ওই জওয়ানের বিরুদ্ধে বুথের ভিতরে ঢুকে মাতব্বরি করার অভিযোগ করেন ৷ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ইমেইল করে নালিশ করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ৷ 

রেজিনগর উপনির্বাচনে 14 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৷ লড়াইয়ে রয়েছেন বিজেপি, মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সিপিএমের প্রার্থীরা ৷ ছ'জন নির্দল প্রার্থীও রয়েছেন  ৷ এই প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন 2 লক্ষ 56 হাজার 546 জন ভোটার । এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা 1 লক্ষ 33 হাজার 925 জন । মহিলা ভোটার রয়েছে 1 লক্ষ 22 হাজার 616 জন । ভোট গ্রহণের জন্য 33টি অক্সিলারি বুথ-সহ মোট 315টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে । দু'টি বুথ রয়েছে মহিলা পরিচালিত । একটি বুথকে মডেল বুথ হিসাবে রাখা হয়েছে ।  

ভোট হচ্ছে ইভিএমে । রেজিনগর কেন্দ্র থেকে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর পদত্যাগ করেন  ৷ সেই কারণে এই আসনে উপ-নির্বাচন হচ্ছে  ৷ হুমায়ুনের দলের প্রার্থী নিজের ছেলে গোলাম নবী আজাদ ৷ যদিও ভোট শুরু 2 ঘণ্টার মধ্যে রেজিনগরে গ্রেফতার হয়েছেন হুমায়ুন কবীর ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের গায়ে হাত তোলার অভিযোগ উঠেছে ৷

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TAGGED:

REJINAGAR BJP CANDIDATE
REJINAGAR BYELECTION
রেজিনগরে উপনির্বাচন
রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী
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