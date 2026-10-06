বিরোধীরা পরাজয়ের আর্তনাদ করছে ! রেজিনগরে ভোটের 'মেজাজ' দেখে উচ্ছ্বসিত বিজেপি প্রার্থী

বিরোধীরা পরাজয়ের আর্তনাদ করছে ! রেজিনগরে ভোটের 'মেজাজ' দেখে উচ্ছ্বসিত বিজেপি প্রার্থী
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 6, 2026 at 6:18 PM IST
উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ ঘিরে রেজিনগরে উৎসবের মেজাজ বলে দাবি বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের । বুধবার ভোটের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, "ভোট উৎসবের মতো হচ্ছে । দুর্গাপুজোর মহড়ার মতো পরিবেশ । সাধারণ মানুষ বলছেন, দারুণ ভোট দিলাম, অনেক দিন পরে ভোট দিলাম ।"
ভোটগ্রহণ ঘিরে কোনও অশান্তির খবর নেই বলেও দাবি করেছেন বিজেপি প্রার্থী । তাঁর কথায়, "কোনও অশান্তি নেই । শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে ।" বিরোধীদের অভিযোগ ও পালটা রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই তাঁর দাবি, ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ চোখে পড়ছে । জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী শাখারভ বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, "বিরোধীরা পরাজয়ের আর্তনাদ করছে ।"
এরপর আরও আত্মবিশ্বাসী সুরে নিজের সম্ভাব্য ব্যবধানের ইঙ্গিত দেন শাখারভ । বলেন, "পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে সিপিএমের তৎকালীন প্রার্থী নন্দরানি ডল এক লক্ষ আট হাজার ভোটে জিতেছিলেন । দেখা যাক, এখানে কী হয় !" তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রেজিনগরে বিজেপির জয়ের ব্যবধান নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে ।
আগের ভোটে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ থাকত বলেও দাবি করেন শাখারভ । তাঁর বক্তব্য, "আগে ভোটে ছাপ্পা হত । এখন মানুষ গণতন্ত্রের মেজাজে ভোট দিচ্ছেন ।" ভোটের ফলেই তাঁর দাবির প্রতিফলন কতটা ঘটে, এখন সেটাই দেখার ।
উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ ঘিরে রেজিনগরে উৎসবের মেজাজ বলে দাবি বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের । বুধবার ভোটের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, "ভোট উৎসবের মতো হচ্ছে । দুর্গাপুজোর মহড়ার মতো পরিবেশ । সাধারণ মানুষ বলছেন, দারুণ ভোট দিলাম, অনেক দিন পরে ভোট দিলাম ।"
ভোটগ্রহণ ঘিরে কোনও অশান্তির খবর নেই বলেও দাবি করেছেন বিজেপি প্রার্থী । তাঁর কথায়, "কোনও অশান্তি নেই । শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে ।" বিরোধীদের অভিযোগ ও পালটা রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই তাঁর দাবি, ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ চোখে পড়ছে । জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী শাখারভ বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, "বিরোধীরা পরাজয়ের আর্তনাদ করছে ।"
এরপর আরও আত্মবিশ্বাসী সুরে নিজের সম্ভাব্য ব্যবধানের ইঙ্গিত দেন শাখারভ । বলেন, "পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে সিপিএমের তৎকালীন প্রার্থী নন্দরানি ডল এক লক্ষ আট হাজার ভোটে জিতেছিলেন । দেখা যাক, এখানে কী হয় !" তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রেজিনগরে বিজেপির জয়ের ব্যবধান নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে ।
আগের ভোটে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ থাকত বলেও দাবি করেন শাখারভ । তাঁর বক্তব্য, "আগে ভোটে ছাপ্পা হত । এখন মানুষ গণতন্ত্রের মেজাজে ভোট দিচ্ছেন ।" ভোটের ফলেই তাঁর দাবির প্রতিফলন কতটা ঘটে, এখন সেটাই দেখার ।