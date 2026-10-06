ETV Bharat / Videos

বিরোধীরা পরাজয়ের আর্তনাদ করছে ! রেজিনগরে ভোটের 'মেজাজ' দেখে উচ্ছ্বসিত বিজেপি প্রার্থী

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
রেজিনগরে ভোটের মেজাজ দেখে উচ্ছ্বসিত বিজেপি প্রার্থী (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2026 at 6:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ ঘিরে রেজিনগরে উৎসবের মেজাজ বলে দাবি বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের । বুধবার ভোটের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, "ভোট উৎসবের মতো হচ্ছে । দুর্গাপুজোর মহড়ার মতো পরিবেশ । সাধারণ মানুষ বলছেন, দারুণ ভোট দিলাম, অনেক দিন পরে ভোট দিলাম ।"

ভোটগ্রহণ ঘিরে কোনও অশান্তির খবর নেই বলেও দাবি করেছেন বিজেপি প্রার্থী । তাঁর কথায়, "কোনও অশান্তি নেই । শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে ।" বিরোধীদের অভিযোগ ও পালটা রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই তাঁর দাবি, ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ চোখে পড়ছে । জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী শাখারভ বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, "বিরোধীরা পরাজয়ের আর্তনাদ করছে ।"

এরপর আরও আত্মবিশ্বাসী সুরে নিজের সম্ভাব্য ব্যবধানের ইঙ্গিত দেন শাখারভ । বলেন, "পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে সিপিএমের তৎকালীন প্রার্থী নন্দরানি ডল এক লক্ষ আট হাজার ভোটে জিতেছিলেন । দেখা যাক, এখানে কী হয় !" তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রেজিনগরে বিজেপির জয়ের ব্যবধান নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে ।

আগের ভোটে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ থাকত বলেও দাবি করেন শাখারভ । তাঁর বক্তব্য, "আগে ভোটে ছাপ্পা হত । এখন মানুষ গণতন্ত্রের মেজাজে ভোট দিচ্ছেন ।" ভোটের ফলেই তাঁর দাবির প্রতিফলন কতটা ঘটে, এখন সেটাই দেখার ।

উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ ঘিরে রেজিনগরে উৎসবের মেজাজ বলে দাবি বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের । বুধবার ভোটের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, "ভোট উৎসবের মতো হচ্ছে । দুর্গাপুজোর মহড়ার মতো পরিবেশ । সাধারণ মানুষ বলছেন, দারুণ ভোট দিলাম, অনেক দিন পরে ভোট দিলাম ।"

ভোটগ্রহণ ঘিরে কোনও অশান্তির খবর নেই বলেও দাবি করেছেন বিজেপি প্রার্থী । তাঁর কথায়, "কোনও অশান্তি নেই । শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে ।" বিরোধীদের অভিযোগ ও পালটা রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই তাঁর দাবি, ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ চোখে পড়ছে । জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী শাখারভ বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন, "বিরোধীরা পরাজয়ের আর্তনাদ করছে ।"

এরপর আরও আত্মবিশ্বাসী সুরে নিজের সম্ভাব্য ব্যবধানের ইঙ্গিত দেন শাখারভ । বলেন, "পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে সিপিএমের তৎকালীন প্রার্থী নন্দরানি ডল এক লক্ষ আট হাজার ভোটে জিতেছিলেন । দেখা যাক, এখানে কী হয় !" তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রেজিনগরে বিজেপির জয়ের ব্যবধান নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে ।

আগের ভোটে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ থাকত বলেও দাবি করেন শাখারভ । তাঁর বক্তব্য, "আগে ভোটে ছাপ্পা হত । এখন মানুষ গণতন্ত্রের মেজাজে ভোট দিচ্ছেন ।" ভোটের ফলেই তাঁর দাবির প্রতিফলন কতটা ঘটে, এখন সেটাই দেখার ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP CANDIDATE
WEST BENGAL POLITICS
রেজিনগর উপ নির্বাচন
বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার
REJINAGAR BYE ELECTION

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

Nandigram bye election

'নন্দীগ্রামে এজেন্ট বসতে দেওয়া হয়নি, বহু বুথে ভোট লুট', বিস্ফোরক মিলন প্রধান

October 6, 2026 at 5:07 PM IST
BY ELECTIONS IN NANDIGRAM

'আমি মুখ্যমন্ত্রী হলেও পুলিশ আটক করতে পারে...' হুমায়ুনের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে শুভেন্দু

October 6, 2026 at 4:09 PM IST
Rejinagar BJP candidate

কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে চরম বচসা রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থীর

October 6, 2026 at 11:35 AM IST
Durga Puja 2026

শিখে নয়, দেখে ও নিজের চেষ্টায় 3 ফুটের মহিষাসুরমর্দিনী গড়লেন কলেজ পড়ুয়া তৃষাণু

October 5, 2026 at 7:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.