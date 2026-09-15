শিশির-দরবারে নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হাসি রানী, দেখুন ভিডিয়ো

শিশির-দরবারে নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হাসি রানী, দেখুন ভিডিয়ো
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Published : September 15, 2026 at 9:24 PM IST
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বাসভবন শান্তিকুঞ্জে গেলেন নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী হাসি রানী রথ ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা'কেই উপনির্বাচনে প্রার্থী করেছে গেরুয়া শিবির ৷ মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় মহাকুমাশাসকের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সোজা শান্তিকুঞ্জে প্রাক্তন সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারির কাছে আশীর্বাদ নিতে পৌঁছন হাসিরানী ৷
এদিন ঘণ্টাখানেক ধরে শিশির অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেন তিনি ৷ প্রবীণ নেতা শিশির অধিকারীর আশীর্বাদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মা গায়েত্রী অধিকারীর সঙ্গেও দেখা করেন তিনি ৷ ইতিমধ্যে শান্তিকুঞ্জে আসেন এগরার বিজেপি বিধায়ক দিব্যেন্দু অধিকারী ৷ বাড়িতেই ছিলেন কাঁথির বিজেপি সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী ৷
মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এবং শিশির অধিকারীর আশীর্বাদ নিয়েই শান্তিকুঞ্জ থেকে রওনা দিলেন নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী হাসি রানী রথ ৷ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আজ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় আমার সঙ্গে ছিলেন ৷ বিপুল পরিমাণ ভোটে আমি জয়লাভ করব ৷" শিশির বলেন, "চন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে আমরা সব সময় ছিলাম এবং আছিও ৷ আর রেকর্ড মর্জিনে নন্দীগ্রাম উপ-নির্বাচনে হাসি রানী জয়ী হবেন ৷"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বাসভবন শান্তিকুঞ্জে গেলেন নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী হাসি রানী রথ ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা'কেই উপনির্বাচনে প্রার্থী করেছে গেরুয়া শিবির ৷ মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায় মহাকুমাশাসকের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সোজা শান্তিকুঞ্জে প্রাক্তন সাংসদ তথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারির কাছে আশীর্বাদ নিতে পৌঁছন হাসিরানী ৷
এদিন ঘণ্টাখানেক ধরে শিশির অধিকারীর সঙ্গে কথা বলেন তিনি ৷ প্রবীণ নেতা শিশির অধিকারীর আশীর্বাদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মা গায়েত্রী অধিকারীর সঙ্গেও দেখা করেন তিনি ৷ ইতিমধ্যে শান্তিকুঞ্জে আসেন এগরার বিজেপি বিধায়ক দিব্যেন্দু অধিকারী ৷ বাড়িতেই ছিলেন কাঁথির বিজেপি সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী ৷
মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এবং শিশির অধিকারীর আশীর্বাদ নিয়েই শান্তিকুঞ্জ থেকে রওনা দিলেন নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী হাসি রানী রথ ৷ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আজ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় আমার সঙ্গে ছিলেন ৷ বিপুল পরিমাণ ভোটে আমি জয়লাভ করব ৷" শিশির বলেন, "চন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে আমরা সব সময় ছিলাম এবং আছিও ৷ আর রেকর্ড মর্জিনে নন্দীগ্রাম উপ-নির্বাচনে হাসি রানী জয়ী হবেন ৷"