WATCH LIVE: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও শুভেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন জমা দিলীপের, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 4, 2026 at 12:53 PM IST
খড়গপুর SDO অফিসে মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ ৷ সঙ্গে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মনোনীত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে চলছে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। স্লোগান উঠছে ভারত মাতা কী জয় ! গত কয়েকদিন আগে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৷ নন্দীগ্রামের মনোনয়ন পেশে শুভেন্দুর পাশে ছিলেন দিলীপ ৷ ভবানীপুরে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ 2021 সালে এই খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকেই প্রথম বিজেপির বিধায়ক নির্বাচিত হন দিলীপ ঘোষ। তবে 2019 সালে দিলীপ ঘোষ মেদিনীপুর কেন্দ্রের সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর উপনির্বাচনে এই কেন্দ্র হাতছাড়া হয় বিজেপির। যদিও একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ফের জয়ী হয় এই কেন্দ্রে। মেদিনীপুর জেলা থেকে দিলীপ ঘোষের মনোনয়ন সরাসরি ইটিভি ভারতে ৷
খড়গপুর SDO অফিসে মনোনয়ন জমা দিচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ ৷ সঙ্গে রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মনোনীত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে চলছে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। স্লোগান উঠছে ভারত মাতা কী জয় ! গত কয়েকদিন আগে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ৷ নন্দীগ্রামের মনোনয়ন পেশে শুভেন্দুর পাশে ছিলেন দিলীপ ৷ ভবানীপুরে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ 2021 সালে এই খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকেই প্রথম বিজেপির বিধায়ক নির্বাচিত হন দিলীপ ঘোষ। তবে 2019 সালে দিলীপ ঘোষ মেদিনীপুর কেন্দ্রের সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর উপনির্বাচনে এই কেন্দ্র হাতছাড়া হয় বিজেপির। যদিও একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ফের জয়ী হয় এই কেন্দ্রে। মেদিনীপুর জেলা থেকে দিলীপ ঘোষের মনোনয়ন সরাসরি ইটিভি ভারতে ৷