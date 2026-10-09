রেজিনগরে গেরুয়া আবিরে মাতলেন সমর্থকরা, হুমায়ুনের দাবিকে সত্য়ি করে এগিয়ে শাখারভই

রেজিনগরে গেরুয়া আবিরে মাতলেন সমর্থকরা, হুমায়ুনের দাবিকে সত্য়ি করে এগিয়ে শাখারভই
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Published : October 9, 2026 at 1:30 PM IST
মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা উপ-নির্বাচনে জয় প্রায় নিশ্চিত বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের ৷ গত 7 অক্টোবর ভোটের পরদিনই আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর দাবি করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে নবান্নে ডেকে কথা দিয়েছিলেন, রেজিনগরে এজেইউপি প্রার্থী তাঁর ছেলে গোলাম নবী আজাদই জিতবেন ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা রাখেননি ৷ মিডিয়ার সামনে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন তিনি ৷ রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন ৷
শুক্রবার সকাল থেকে গণনার ফলাফল অনুযায়ী রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ এগিয়ে ৷ জয়ের আভাস পেতেই উৎসবে মেতেছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷ গেরুয়া আবিরে জয়ের উদযাপন শুরু হয়ে গিয়েছে রেজিনগরে ৷
মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা উপ-নির্বাচনে জয় প্রায় নিশ্চিত বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের ৷ গত 7 অক্টোবর ভোটের পরদিনই আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর দাবি করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে নবান্নে ডেকে কথা দিয়েছিলেন, রেজিনগরে এজেইউপি প্রার্থী তাঁর ছেলে গোলাম নবী আজাদই জিতবেন ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা রাখেননি ৷ মিডিয়ার সামনে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন তিনি ৷ রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন ৷
শুক্রবার সকাল থেকে গণনার ফলাফল অনুযায়ী রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ এগিয়ে ৷ জয়ের আভাস পেতেই উৎসবে মেতেছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷ গেরুয়া আবিরে জয়ের উদযাপন শুরু হয়ে গিয়েছে রেজিনগরে ৷