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রেজিনগরে গেরুয়া আবিরে মাতলেন সমর্থকরা, হুমায়ুনের দাবিকে সত্য়ি করে এগিয়ে শাখারভই

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রেজিনগর উপনির্বাচনে জয়ের আভাস পেতেই বিজেপির উদযাপন শুরু (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 9, 2026 at 1:30 PM IST

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মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা উপ-নির্বাচনে জয় প্রায় নিশ্চিত বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের ৷ গত 7 অক্টোবর ভোটের পরদিনই আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর দাবি করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে নবান্নে ডেকে কথা দিয়েছিলেন, রেজিনগরে এজেইউপি প্রার্থী তাঁর ছেলে গোলাম নবী আজাদই জিতবেন ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা রাখেননি ৷ মিডিয়ার সামনে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন তিনি ৷ রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন ৷

শুক্রবার সকাল থেকে গণনার ফলাফল অনুযায়ী রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ এগিয়ে ৷ জয়ের আভাস পেতেই উৎসবে মেতেছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷ গেরুয়া আবিরে জয়ের উদযাপন শুরু হয়ে গিয়েছে রেজিনগরে ৷

মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা উপ-নির্বাচনে জয় প্রায় নিশ্চিত বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকারের ৷ গত 7 অক্টোবর ভোটের পরদিনই আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর দাবি করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে নবান্নে ডেকে কথা দিয়েছিলেন, রেজিনগরে এজেইউপি প্রার্থী তাঁর ছেলে গোলাম নবী আজাদই জিতবেন ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা রাখেননি ৷ মিডিয়ার সামনে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন তিনি ৷ রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন ৷

শুক্রবার সকাল থেকে গণনার ফলাফল অনুযায়ী রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ এগিয়ে ৷ জয়ের আভাস পেতেই উৎসবে মেতেছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷ গেরুয়া আবিরে জয়ের উদযাপন শুরু হয়ে গিয়েছে রেজিনগরে ৷

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REJINAGAR BYE ELECTION BJP VICTORY
রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজেপির জয়
রেজিনগরে বিজেপি শাখারভ সরকারের জয়
REJINAGAR BY POLL RESULT BJP WIN
REJINAGAR BYPOLL RESULT BJP VICTORY

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