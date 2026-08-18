জলের তীব্র স্রোতে বাইক-সহ ভেসে গেলেন আরোহী, দেখুন ভিডিয়ো - RIDER SWEPT AWAY RUSH OF WATER
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Published : August 18, 2026 at 2:49 PM IST
টানা বৃষ্টিতে পুরুলিয়ায় জলমগ্ন রাস্তা। জলের স্রোতে বাইক-সহ ভেসে গেলেন আরোহী। স্থানীয়দের তৎপরতায় কোনওরকমে বাঁচল প্রাণ। সাধারণত খরাপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টিতে একদিকে যেমন তীব্র গরম ও জলের সমস্যার থেকে মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন, অন্যদিকে বিভিন্ন এলাকায় জল জমে দুর্ভোগও বেড়েছে ৷ এরই মধ্যে জলের তীব্র স্রোতে বাইক-সহ ভেসে যেতে দেখা যায় এক বাইক আরোহীকে ৷ পরে স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয় ৷
পুরুলিয়া-বরাকর স্টেট হাইওয়ে থেকে বাঁকুড়ার দিকে যাওয়া মূল সড়কের বেশ কিছু অংশ জলের তলায় চলে গিয়েছে ৷ রাস্তার উপর দিয়ে প্রবল বেগে জল বইছে ৷ সেই সময় বাইকে করে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করতেই জলের তীব্র স্রোতে বাইক-সহ ভেসে যান ওই ব্যক্তি ৷ স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করেন ৷ টানা বৃষ্টির জেরে শুধু রাস্তাঘাট নয়, ধানের জমি, মাঠ এবং নিচু এলাকাগুলিও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ৷ বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে জলবন্দি পরিস্থিতি ৷ এর ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি কৃষকদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে ৷
স্থানীয়দের দাবি, জলমগ্ন রাস্তাগুলিতে জলের স্রোত অত্যন্ত তীব্র ৷ ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ধরনের রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে ৷ প্রশাসনের তরফেও জলমগ্ন ও প্রবল স্রোতযুক্ত রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে মানুষকে সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ এ বিষয়ে স্থানীয় এলাকার এক বাসিন্দা অঞ্জন গোস্বামী বলেন, "রাস্তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হয়ে রয়েছে ৷ জল বিপদসীমার উপরে ৷ আজ সকালে একটি বাইক ও টোটোকে জলস্রোতে টেনে নিয়ে গিয়েছে ৷ স্থানীয় মানুষজনের তৎপরতায় তাঁদের কোনওরকমে প্রাণে বাঁচানো হয়েছে ৷" প্রশাসনের কাছে বিষয়টি নজর দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷
টানা বৃষ্টিতে পুরুলিয়ায় জলমগ্ন রাস্তা। জলের স্রোতে বাইক-সহ ভেসে গেলেন আরোহী। স্থানীয়দের তৎপরতায় কোনওরকমে বাঁচল প্রাণ। সাধারণত খরাপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টিতে একদিকে যেমন তীব্র গরম ও জলের সমস্যার থেকে মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন, অন্যদিকে বিভিন্ন এলাকায় জল জমে দুর্ভোগও বেড়েছে ৷ এরই মধ্যে জলের তীব্র স্রোতে বাইক-সহ ভেসে যেতে দেখা যায় এক বাইক আরোহীকে ৷ পরে স্থানীয়দের তৎপরতায় তাঁকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয় ৷
পুরুলিয়া-বরাকর স্টেট হাইওয়ে থেকে বাঁকুড়ার দিকে যাওয়া মূল সড়কের বেশ কিছু অংশ জলের তলায় চলে গিয়েছে ৷ রাস্তার উপর দিয়ে প্রবল বেগে জল বইছে ৷ সেই সময় বাইকে করে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করতেই জলের তীব্র স্রোতে বাইক-সহ ভেসে যান ওই ব্যক্তি ৷ স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করেন ৷ টানা বৃষ্টির জেরে শুধু রাস্তাঘাট নয়, ধানের জমি, মাঠ এবং নিচু এলাকাগুলিও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ৷ বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে জলবন্দি পরিস্থিতি ৷ এর ফলে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি কৃষকদের মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে ৷
স্থানীয়দের দাবি, জলমগ্ন রাস্তাগুলিতে জলের স্রোত অত্যন্ত তীব্র ৷ ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ধরনের রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে ৷ প্রশাসনের তরফেও জলমগ্ন ও প্রবল স্রোতযুক্ত রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে মানুষকে সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ এ বিষয়ে স্থানীয় এলাকার এক বাসিন্দা অঞ্জন গোস্বামী বলেন, "রাস্তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হয়ে রয়েছে ৷ জল বিপদসীমার উপরে ৷ আজ সকালে একটি বাইক ও টোটোকে জলস্রোতে টেনে নিয়ে গিয়েছে ৷ স্থানীয় মানুষজনের তৎপরতায় তাঁদের কোনওরকমে প্রাণে বাঁচানো হয়েছে ৷" প্রশাসনের কাছে বিষয়টি নজর দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি ৷