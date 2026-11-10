ভাইফোঁটার মিষ্টির বাজার জমজমাট, সনাতনী থেকে পদ্ম-বন্দে মাতরম সন্দেশ বিকোচ্ছে দেদার
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Published : November 10, 2026 at 4:31 PM IST
রাজ্যে এবার পদ্ম ফুটেছে ৷ ভাইফোঁটার মিষ্টিতে তাই পদ্ম ও সনাতনীর ছাপ ৷ ঐতিহ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি তৈরি করছে বিভিন্ন ধরনের মিষ্ঠান্ন প্রতিষ্ঠানগুলি। চন্দননগরের বিখ্যাত জলভরা সন্দেশের সঙ্গে বিভিন্ন চকলেট ও স্টবেরি দিয়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টি। মিষ্টিতে ফিউশন আনতে বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টি তৈরি হচ্ছে। বাজারে ঝালমুড়ি, উত্তম কুমারের একশো বছরের মিষ্টি রয়েছে। ভাইফোঁটার ছাঁচের সন্দেশ থেকে আধুনিকতা এসেছে মানুষের পছন্দ মতো।
এছাড়াও খাজা, গজা ও লবঙ্গ লতিকা রয়েছে মিষ্টির মধ্যে। মিষ্টির পরিমাণ কম রেখে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টি । 20 টাকা থেকে শুরু করে একটা মিষ্টি 20 টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে দোকানগুলিতে। ভাইফোঁটার জন্য লাইন দিয়ে মিষ্টি কিনছেন বোন ও ভাই-রা। যেহারে গ্যাস, ছানা ও চিনির দাম বেড়েছে, তার প্রভাব মিষ্টিতেও পড়েছে বলে দাবি ক্রেতাদের। বিক্রেতাদের দাবি, 6 থেকে 10 শতাংশ দাম বাড়ানো হয়েছে মিষ্টিতে।
ক্রেতাদের কথায়, "আমরা রং-বেরঙের মিষ্টি পছন্দ করি না। চিরাচরিত সাবেকি মিষ্টি যেমন জলভরা, রসগোল্লা-সহ বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি কিনেছি। দাম ভালোই বেড়েছে।" ক্রেতা মৌসুমী পালিত বলেন, "ভাইয়ের জন্য মিষ্টি কিনতে এসেছি, নতুনত্ব মিষ্টি তো কিনব-ই। যাঁর যেমন সামর্থ, সেই অনুযায়ী মিষ্টি কিনছেন।"
ক্ষীরপুলি, কাজু লর্ড, মোহনভোগ, মতিচুরের লাড্ডু-সহ বিভিন্ন পসরা নিয়ে বসেছেন মিষ্ঠান্ন প্রতিষ্ঠানগুলি। মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক শৈবাল মোদক বলেন, "তিন কন্যা, ক্ষীর, গোলাপজামুন, রাজনন্দিনী-সহ বিভিন্ন ধরনের মিষ্টিও তৈরি করা হয়েছে। বাজারের দাম বাড়ায় 10 শতাংশ মিষ্টির দাম বাড়ানো হয়েছে।"
রাজ্যে এবার পদ্ম ফুটেছে ৷ ভাইফোঁটার মিষ্টিতে তাই পদ্ম ও সনাতনীর ছাপ ৷ ঐতিহ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি তৈরি করছে বিভিন্ন ধরনের মিষ্ঠান্ন প্রতিষ্ঠানগুলি। চন্দননগরের বিখ্যাত জলভরা সন্দেশের সঙ্গে বিভিন্ন চকলেট ও স্টবেরি দিয়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টি। মিষ্টিতে ফিউশন আনতে বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টি তৈরি হচ্ছে। বাজারে ঝালমুড়ি, উত্তম কুমারের একশো বছরের মিষ্টি রয়েছে। ভাইফোঁটার ছাঁচের সন্দেশ থেকে আধুনিকতা এসেছে মানুষের পছন্দ মতো।
এছাড়াও খাজা, গজা ও লবঙ্গ লতিকা রয়েছে মিষ্টির মধ্যে। মিষ্টির পরিমাণ কম রেখে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন স্বাদের মিষ্টি । 20 টাকা থেকে শুরু করে একটা মিষ্টি 20 টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে দোকানগুলিতে। ভাইফোঁটার জন্য লাইন দিয়ে মিষ্টি কিনছেন বোন ও ভাই-রা। যেহারে গ্যাস, ছানা ও চিনির দাম বেড়েছে, তার প্রভাব মিষ্টিতেও পড়েছে বলে দাবি ক্রেতাদের। বিক্রেতাদের দাবি, 6 থেকে 10 শতাংশ দাম বাড়ানো হয়েছে মিষ্টিতে।
ক্রেতাদের কথায়, "আমরা রং-বেরঙের মিষ্টি পছন্দ করি না। চিরাচরিত সাবেকি মিষ্টি যেমন জলভরা, রসগোল্লা-সহ বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি কিনেছি। দাম ভালোই বেড়েছে।" ক্রেতা মৌসুমী পালিত বলেন, "ভাইয়ের জন্য মিষ্টি কিনতে এসেছি, নতুনত্ব মিষ্টি তো কিনব-ই। যাঁর যেমন সামর্থ, সেই অনুযায়ী মিষ্টি কিনছেন।"
ক্ষীরপুলি, কাজু লর্ড, মোহনভোগ, মতিচুরের লাড্ডু-সহ বিভিন্ন পসরা নিয়ে বসেছেন মিষ্ঠান্ন প্রতিষ্ঠানগুলি। মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক শৈবাল মোদক বলেন, "তিন কন্যা, ক্ষীর, গোলাপজামুন, রাজনন্দিনী-সহ বিভিন্ন ধরনের মিষ্টিও তৈরি করা হয়েছে। বাজারের দাম বাড়ায় 10 শতাংশ মিষ্টির দাম বাড়ানো হয়েছে।"