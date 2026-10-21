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বেঙ্গালুরুতে দুর্গাপুজো উদযাপন সুকৃতি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের

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বেঙ্গালুরুতে বাঙালি ঐতিহ্যে দুর্গাপুজো উদযাপন (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 21, 2026 at 7:45 PM IST

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বেঙ্গালুরুর সুকৃতি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গোৎসব 2026-এ বাঙালিদের পাশাপাশি কন্নড়বাসীরাও উদযাপনে সামিল হন ৷ তাঁরা বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণবন্ত প্রদর্শনের সাক্ষী থেকেছেন। সারজাপুর রোডে সুকৃতি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন দুর্গোৎসব কয়েক হাজার বাঙালি, স্থানীয় কন্নড় এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের চোখ টেনেছে ৷ শহরের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিফলনও ঘটছে এই পুজোয় ৷

সংগঠনের সদস্যদের কথায়, "দুর্গাপুজো হল দেবীকে তাঁর পিতামাতার বাড়িতে স্বাগত জানানো। ষষ্ঠীর মাধ্যমে উদযাপন শুরু হয় এবং সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং বিজয়া দশমী পর্যন্ত আমাদের উৎসব চলে ৷" বেঙ্গালুরুতে বাঙালি সম্প্রদায় 11 বছর ধরে সম্মিলিতভাবে এই উৎসব উদযাপন করে আসছে ৷ সদস্যদের কথায়, "শুধুমাত্র আমাদের ঐতিহ্যগুলি উদযাপন করা নয়, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় করানো অন্যতম লক্ষ্য ৷ সম্প্রদায়কে একত্রিত করাও তার মধ্যে রয়েছে ৷" উৎসবের সমাপ্তি হয় বিজয়া দশমীতে ৷ এদিনই মহিলারা সিঁদুর খেলায় অংশগ্রহণ করেন ৷ একে অপরকে সিঁদুর লাগিয়ে সুখ, সমৃদ্ধি এবং পরিবারের জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন ৷ পরে দেবীমূর্তিকে উলসুর হ্রদ-সহ কয়েকটি জায়গায় জলাশয়ে বিসর্জন করা হয় ৷

সংগঠনের মহিলা সদস্যদের কথায়, "মা একজন কন্যা হয়ে আমাদের আশীর্বাদ করেন ৷ প্রতিটি নারীর মধ্যে মা দুর্গার শক্তি বেঁচে থাকুক।"

বেঙ্গালুরুর সুকৃতি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গোৎসব 2026-এ বাঙালিদের পাশাপাশি কন্নড়বাসীরাও উদযাপনে সামিল হন ৷ তাঁরা বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণবন্ত প্রদর্শনের সাক্ষী থেকেছেন। সারজাপুর রোডে সুকৃতি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন দুর্গোৎসব কয়েক হাজার বাঙালি, স্থানীয় কন্নড় এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের চোখ টেনেছে ৷ শহরের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিফলনও ঘটছে এই পুজোয় ৷

সংগঠনের সদস্যদের কথায়, "দুর্গাপুজো হল দেবীকে তাঁর পিতামাতার বাড়িতে স্বাগত জানানো। ষষ্ঠীর মাধ্যমে উদযাপন শুরু হয় এবং সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং বিজয়া দশমী পর্যন্ত আমাদের উৎসব চলে ৷" বেঙ্গালুরুতে বাঙালি সম্প্রদায় 11 বছর ধরে সম্মিলিতভাবে এই উৎসব উদযাপন করে আসছে ৷ সদস্যদের কথায়, "শুধুমাত্র আমাদের ঐতিহ্যগুলি উদযাপন করা নয়, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় করানো অন্যতম লক্ষ্য ৷ সম্প্রদায়কে একত্রিত করাও তার মধ্যে রয়েছে ৷" উৎসবের সমাপ্তি হয় বিজয়া দশমীতে ৷ এদিনই মহিলারা সিঁদুর খেলায় অংশগ্রহণ করেন ৷ একে অপরকে সিঁদুর লাগিয়ে সুখ, সমৃদ্ধি এবং পরিবারের জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন ৷ পরে দেবীমূর্তিকে উলসুর হ্রদ-সহ কয়েকটি জায়গায় জলাশয়ে বিসর্জন করা হয় ৷

সংগঠনের মহিলা সদস্যদের কথায়, "মা একজন কন্যা হয়ে আমাদের আশীর্বাদ করেন ৷ প্রতিটি নারীর মধ্যে মা দুর্গার শক্তি বেঁচে থাকুক।"

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TAGGED:

DURGA PUJA IN BENGALURU
BENGALURU CELEBRATES DURGA PUJA
বেঙ্গালুরু দুর্গাপুজো
BENGALURU CELEBRATES DURGA PUJA

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