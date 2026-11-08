ETV Bharat / Videos

আমহার্স্ট স্ট্রিটে কালীপুজোর উদ্বোধনে প্রিয়াঙ্কা, সাবধানে দীপাবলি পালনের অনুরোধ অভিনেত্রীর

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
সাবধানে দীপাবলি পালনের অনুরোধ অভিনেত্রীর (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 8, 2026 at 5:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

আজ দীপান্বিতা অমাবস্যা ৷ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জোরকদমে চলছে কালীপুজোর শেষ মুহূর্তের তোড়জোড় ৷ পিছিয়ে নেই কলকাতাও ৷ শহরে বিভিন্ন জায়গায় কালীপুজোর আয়োজন হয়েছে ৷ তেমনই একটি আমহার্স্ট স্ট্রিটের সাধারণ শ্রী শ্রী কালীপুজো ৷ এই পুজোর উদ্বোধনে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার ৷ তাঁর পরনে ছিল ম্যাট অরেঞ্জে সোনালি জরির কাজের সালোয়ার ৷ দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে পোজ দেন তিনি ৷ তাঁকে দেখতে ভিড় জমান উৎসাহীরা ৷

পাশাপাশি, রবিবার দীপাবলিতে মেতে উঠেছেন সকলে ৷ বাজি ফাটানো থেকে প্রদীপ জ্বলছে ঘরে ঘরে ৷ এই খুশির দিনে যাতে কোনও অঘটন না ঘটে, সকলকে সাবধানে আনন্দ করার অনুরোধ করেছেন অভিনেত্রী ৷ তিনি মনে করিয়ে দেন, বাঁধনছাড়া আনন্দ যেন বিপদ না ডেকে আনে ৷

আজ দীপান্বিতা অমাবস্যা ৷ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জোরকদমে চলছে কালীপুজোর শেষ মুহূর্তের তোড়জোড় ৷ পিছিয়ে নেই কলকাতাও ৷ শহরে বিভিন্ন জায়গায় কালীপুজোর আয়োজন হয়েছে ৷ তেমনই একটি আমহার্স্ট স্ট্রিটের সাধারণ শ্রী শ্রী কালীপুজো ৷ এই পুজোর উদ্বোধনে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার ৷ তাঁর পরনে ছিল ম্যাট অরেঞ্জে সোনালি জরির কাজের সালোয়ার ৷ দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে পোজ দেন তিনি ৷ তাঁকে দেখতে ভিড় জমান উৎসাহীরা ৷

পাশাপাশি, রবিবার দীপাবলিতে মেতে উঠেছেন সকলে ৷ বাজি ফাটানো থেকে প্রদীপ জ্বলছে ঘরে ঘরে ৷ এই খুশির দিনে যাতে কোনও অঘটন না ঘটে, সকলকে সাবধানে আনন্দ করার অনুরোধ করেছেন অভিনেত্রী ৷ তিনি মনে করিয়ে দেন, বাঁধনছাড়া আনন্দ যেন বিপদ না ডেকে আনে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

PRIYANKA SARKAR
KALI PUJA
AMHERST STREET KALI PUJA
অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার
আমহার্স্ট স্ট্রিটে কালীপুজো

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

DAKHINESWAR KALI TEMPLE IN DURGAPUR

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আদলে কালী মন্দির, দুর্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হল চক্রবর্তী পরিবারের উদ্যোগে

November 7, 2026 at 8:56 PM IST
HORRIBLE FIRE IN DURGAPUR

গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকে ভয়াবহ আগুন, দুর্গাপুরে পুড়ে ছাই দুটি ঘর

November 6, 2026 at 9:31 PM IST
Wild Elephants Strayed into Locality

লোকালয়ে দুই বুনো হাতি, চুড়কি গ্রামে সতর্ক বন দফতর

November 4, 2026 at 5:02 PM IST
BANK THEFT

তালা ভেঙে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চুরি, সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ল ঘটনা

November 3, 2026 at 7:41 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.