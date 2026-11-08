আমহার্স্ট স্ট্রিটে কালীপুজোর উদ্বোধনে প্রিয়াঙ্কা, সাবধানে দীপাবলি পালনের অনুরোধ অভিনেত্রীর

আমহার্স্ট স্ট্রিটে কালীপুজোর উদ্বোধনে প্রিয়াঙ্কা, সাবধানে দীপাবলি পালনের অনুরোধ অভিনেত্রীর
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Published : November 8, 2026 at 5:55 PM IST
আজ দীপান্বিতা অমাবস্যা ৷ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জোরকদমে চলছে কালীপুজোর শেষ মুহূর্তের তোড়জোড় ৷ পিছিয়ে নেই কলকাতাও ৷ শহরে বিভিন্ন জায়গায় কালীপুজোর আয়োজন হয়েছে ৷ তেমনই একটি আমহার্স্ট স্ট্রিটের সাধারণ শ্রী শ্রী কালীপুজো ৷ এই পুজোর উদ্বোধনে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার ৷ তাঁর পরনে ছিল ম্যাট অরেঞ্জে সোনালি জরির কাজের সালোয়ার ৷ দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে পোজ দেন তিনি ৷ তাঁকে দেখতে ভিড় জমান উৎসাহীরা ৷
পাশাপাশি, রবিবার দীপাবলিতে মেতে উঠেছেন সকলে ৷ বাজি ফাটানো থেকে প্রদীপ জ্বলছে ঘরে ঘরে ৷ এই খুশির দিনে যাতে কোনও অঘটন না ঘটে, সকলকে সাবধানে আনন্দ করার অনুরোধ করেছেন অভিনেত্রী ৷ তিনি মনে করিয়ে দেন, বাঁধনছাড়া আনন্দ যেন বিপদ না ডেকে আনে ৷
আজ দীপান্বিতা অমাবস্যা ৷ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জোরকদমে চলছে কালীপুজোর শেষ মুহূর্তের তোড়জোড় ৷ পিছিয়ে নেই কলকাতাও ৷ শহরে বিভিন্ন জায়গায় কালীপুজোর আয়োজন হয়েছে ৷ তেমনই একটি আমহার্স্ট স্ট্রিটের সাধারণ শ্রী শ্রী কালীপুজো ৷ এই পুজোর উদ্বোধনে হাজির ছিলেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার ৷ তাঁর পরনে ছিল ম্যাট অরেঞ্জে সোনালি জরির কাজের সালোয়ার ৷ দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে পোজ দেন তিনি ৷ তাঁকে দেখতে ভিড় জমান উৎসাহীরা ৷
পাশাপাশি, রবিবার দীপাবলিতে মেতে উঠেছেন সকলে ৷ বাজি ফাটানো থেকে প্রদীপ জ্বলছে ঘরে ঘরে ৷ এই খুশির দিনে যাতে কোনও অঘটন না ঘটে, সকলকে সাবধানে আনন্দ করার অনুরোধ করেছেন অভিনেত্রী ৷ তিনি মনে করিয়ে দেন, বাঁধনছাড়া আনন্দ যেন বিপদ না ডেকে আনে ৷