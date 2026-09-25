জ্ঞানেশের পাশে অর্জুন, নিশানায় রাহুল-গান্ধি পরিবার

জ্ঞানেশের পাশে অর্জুন, নিশানায় রাহুল-গান্ধি পরিবার
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Published : September 25, 2026 at 6:14 PM IST
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে রাহুল গান্ধির আক্রমণের পালটা জবাব দিতে এ বার সরব রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং । শুক্রবার এক দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই কংগ্রেস এবং গান্ধি পরিবারকে নিশানা করেন তিনি ।
জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে রাহুলের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে অর্জুন বলেন, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় অভিযুক্ত গান্ধি পরিবারের বক্তব্যকে মানুষ গ্রহণ করছে না । তাঁর অভিযোগ, অতীতেও কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রজন্ম দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং ভারতীয় গুপ্তচরদের পরিচয় ও তথ্য শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে । ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের প্রসঙ্গ টেনে তাঁদের জেলে পাঠানো উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
অন্যদিকে, রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ নিয়েও আশাবাদী বার্তা দেন অর্জুন । তাঁর বক্তব্য, আদানি, আম্বানি-সহ বড় শিল্পগোষ্ঠী বাংলায় বিনিয়োগ করলে রাজ্যের অর্থনীতিই লাভবান হবে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফের ভোটের দাবির প্রসঙ্গে তাঁকে কটাক্ষ করেন মন্ত্রী । তাঁর মন্তব্য, "তাঁর মানসিক অবস্থা ভাল নেই, চিকিৎসার প্রয়োজন ।" এদিকে, জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে রাহুলের সাম্প্রতিক আক্রমণের বিষয়টি নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতেও চাপানউতোর তীব্র হয়েছে ।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে রাহুল গান্ধির আক্রমণের পালটা জবাব দিতে এ বার সরব রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং । শুক্রবার এক দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই কংগ্রেস এবং গান্ধি পরিবারকে নিশানা করেন তিনি ।
জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে রাহুলের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে অর্জুন বলেন, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় অভিযুক্ত গান্ধি পরিবারের বক্তব্যকে মানুষ গ্রহণ করছে না । তাঁর অভিযোগ, অতীতেও কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রজন্ম দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং ভারতীয় গুপ্তচরদের পরিচয় ও তথ্য শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে । ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় গান্ধি পরিবারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের প্রসঙ্গ টেনে তাঁদের জেলে পাঠানো উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
অন্যদিকে, রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ নিয়েও আশাবাদী বার্তা দেন অর্জুন । তাঁর বক্তব্য, আদানি, আম্বানি-সহ বড় শিল্পগোষ্ঠী বাংলায় বিনিয়োগ করলে রাজ্যের অর্থনীতিই লাভবান হবে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফের ভোটের দাবির প্রসঙ্গে তাঁকে কটাক্ষ করেন মন্ত্রী । তাঁর মন্তব্য, "তাঁর মানসিক অবস্থা ভাল নেই, চিকিৎসার প্রয়োজন ।" এদিকে, জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে রাহুলের সাম্প্রতিক আক্রমণের বিষয়টি নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতেও চাপানউতোর তীব্র হয়েছে ।