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রাজ্যে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র মজুত ! বিহার থেকে দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার বেঙ্গল এসটিএফের

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রাজ্যে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র মজুত ! বিহার থেকে দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার বেঙ্গল এসটিএফের (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 4, 2026 at 5:44 PM IST

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রাজ্যে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের কারবারে ফের বিহার যোগ ৷ এবার আগ্নেয়াস্ত্র মজুত ও সরবরাহের অভিযোগের তদন্তে নেমে বিহার থেকে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বেঙ্গল এসটিএফ । ধৃতের নাম পবন কুমার সিং । বিহারের জামুই জেলার সিকেন্দ্রা থানা এলাকার বাসিন্দা । ধৃতের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । 

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র মজুতের অভিযোগে বিহারের এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করেছিল বেঙ্গল এসটিএফ । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তদন্তের জাল গড়াতে শুরু করে । সেই সূত্র ধরেই উঠে আসে পবন কুমার সিংয়ের নাম । এরপর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তদন্ত চালিয়ে শনিবার তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার করেন এসটিএফের আধিকারিকরা ।  

রাজ্যে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের জোগান দেওয়ার পিছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । ধৃতকে রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় । তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ । ধৃতকে চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বিচারক । ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের গতি আনতে চাইছে এসটিএফ ।

রাজ্যে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের কারবারে ফের বিহার যোগ ৷ এবার আগ্নেয়াস্ত্র মজুত ও সরবরাহের অভিযোগের তদন্তে নেমে বিহার থেকে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল বেঙ্গল এসটিএফ । ধৃতের নাম পবন কুমার সিং । বিহারের জামুই জেলার সিকেন্দ্রা থানা এলাকার বাসিন্দা । ধৃতের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । 

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র মজুতের অভিযোগে বিহারের এক বাসিন্দাকে গ্রেফতার করেছিল বেঙ্গল এসটিএফ । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তদন্তের জাল গড়াতে শুরু করে । সেই সূত্র ধরেই উঠে আসে পবন কুমার সিংয়ের নাম । এরপর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তদন্ত চালিয়ে শনিবার তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার করেন এসটিএফের আধিকারিকরা ।  

রাজ্যে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের জোগান দেওয়ার পিছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । ধৃতকে রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় । তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ । ধৃতকে চারদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বিচারক । ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের গতি আনতে চাইছে এসটিএফ ।

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TAGGED:

BENGAL STF
ILLEGAL FIREARMS RECOVERY
বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার
বেঙ্গল এসটিএফের জালে দুষ্কৃতী
ILLEGAL FIREARMS SMUGGLING

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