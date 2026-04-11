CPIM-এর পোস্টারের উপর নিজের ছবি, রেগে লাল কুণাল; দেখুন ভিডিয়ো - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 11, 2026 at 3:10 PM IST
ভোটের মুখে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ ৷ গড়পার রোডের কাছে নিজের পোস্টার ছিঁড়ে ফেললেন বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী ৷ আসলে কিছু তৃণমূল কর্মী সিপিএম প্রার্থীর পোস্টারের উপর কুণাল ঘোষের পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছেন ৷ সেই খবর পেয়ে কুণাল ঘোষ বেলেঘাটার গড়পাড় রোডের কাছে ছুটে যান।
তিনি স্থানীয় সিপিএম নেতাকে ডেকে বলেন, "এইসব আমার একদম ভালো লাগে না। আপনাদের পোস্টার লাগান।" কুণাল তৃণমূল কর্মীদের কড়া বার্তা দিয়ে বলেন আর কখনও কোনও দলের প্রার্থীর উপর তাঁর পোস্টার যেন না-লাগানো হয় ৷ অভিযোগ, তৃণমূলের কিছু কর্মী সিপিআইএম প্রার্থী পারমিতা রায়ের পোস্টারের উপর দলীয় প্রার্থীর পোস্টার লাগিয়ে দেন। সেটিকেই ছিঁড়ে দিয়ে তিনি রেগে গিয়ে বলেন, "তৃণমূলের অবস্থা এমন নয় যে অন্য দলের প্রার্থীদের পোস্টারের উপর পোস্টার লাগাতে হবে। এটা বাম আমলে চলত।"
এরপর তিনি দলীয় কর্মীদের সিপিএমের দলীয় কার্যালয় থেকে তাদের (সিপিআইএম) পোস্টারগুলো এনে সেখানে লাগানোর নির্দেশ দেন। আর এমন খবর সামনে আসতে তাজ্জব বিরোধী নেতৃত্ব ৷ আর তৃণমূল প্রার্থীর এই রাজনৈতিক সৌজন্যে স্থানীয়রাও মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এ তো রাজনৈতিক সৌজন্যের এক অনন্য উদাহরণ।
