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পোলাও-পাঁচরকম ভাজা-খিচুড়ি-পান্তা ভাত, এক-এক দিনে মাকে ভোগ নিবেদন BSS-এর

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পোলাও-পাঁচরকম ভাজা-খিচুড়ি-পান্তা ভাত দেওয়া হয় মাকে (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 20, 2026 at 5:51 PM IST

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দুর্গাপুজোর আনন্দ কি শুধু কলকাতা কিংবা বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ? একেবারেই নয়। উৎসবের উন্মাদনা এখন নিজামের শহরজুড়ে ৷ পুজো, মহালয়ার আচার, বাংলা গান, নাচ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জমজমাট সেকেন্দ্রাবাদের বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সংঘ (BSS)-এর পুজো ৷ এই বাঙালি কমিটির পুজো এবার 61তম বর্ষে পা-দিল ৷ এখানে এলেই চোখে পড়বে বাঙালি সংস্কৃতি, বিনোদন, খাবার এবং সমাজসেবার এক অপূর্ব মেলবন্ধন ৷ 

কলকাতা থেকে আসা শিল্পীর হাতে গড়া মাটির প্রতিমা, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের আদলে তৈরি মণ্ডপ এবং কলকাতা থেকে আগত পুরোহিতের পরিচালনায় খাঁটি বাঙালি রীতিনীতিতে জমজমাট পুজোর আচার-অনুষ্ঠান ৷ 

6 দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলকাতা, দিল্লি এবং বলি তারকাদের ভিড় ৷ কমিটির তরফে আয়োজন করা হয়েছে যাত্রাপালা, মহিলাদের নাটক, গীতিলেখা, শিশু ও তরুণদের পরিবেশনা, বিএসএস (BSS) ব্যান্ড এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ৷ 

BSS-এ গেলে চোখে পড়বে একটি বিশেষ ফুড জোন বা খাবারের এলাকা ৷ যেখানে স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার বিক্রি হয় ৷ বিএসএস-এর 'অন্নদান' কর্মসূচির মাধ্যমে পুজোর চারদিন প্রায় 3000 থেকে 4000 ভক্তকে বিনামূল্যে ভোগ বিতরণ করা হয়। প্রায় 200 জন সদস্য অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিশাল আয়োজন করেছেন ৷ জুলাই মাস থেকেই শুরু হয়েছে তাঁদের প্রস্তুতি ৷ 61 বছর ধরে, বিএসএস গর্বের সঙ্গে বাঙালি ঐতিহ্যকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ৷ 

দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে মা-কে প্রতিদিন ভোগ নিবেদনের বাঙালি ঐতিহ্য বজায় রয়েছে ৷ যা আসলে বাপের বাড়িতে মায়ের আগমনের এক আনন্দঘন উদযাপন ৷ এই ভোগ অত্যন্ত যত্নসহকারে প্রস্তুত করেন বিএসএস-এর মহিলারা (Womens Wing) ৷ সাধারণত এই ভোগে থাকে খিচুড়ি, পাঁচ রকমের ভাজা, সবজির মিশ্র তরকারি, লুচি (পুরি), পায়েস এবং চাটনি। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন এই ভোগ পরিবেশন করা হয়। 

অষ্টমীর শেষলগ্নে ও নবমীর শুরুর সন্ধিক্ষণে, বিশেষ ভোগের আয়োজন করা হয় ৷ তার মধ্যে থাকে পোলাও, পাঁচ রকমের ভাজা, সবজির তরকারি, পায়েস ও চাটনি। নবমীর দিনও একই আয়োজন থাকে, তবে খিচুড়ি ও সবজির মিশ্র তরকারির পরিবর্তে পোলাও ও পনিরের তরকারি মাকে নিবেদন করা হয়। দশমীর দিন দেবী দুর্গাকে বিশেষ ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় 'পান্তা ভাত' (জলে ভেজানো ভাত) এবং সবজির তরকারি (যেমন-কচু শাক)। 

দুর্গাপুজোর আনন্দ কি শুধু কলকাতা কিংবা বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ? একেবারেই নয়। উৎসবের উন্মাদনা এখন নিজামের শহরজুড়ে ৷ পুজো, মহালয়ার আচার, বাংলা গান, নাচ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জমজমাট সেকেন্দ্রাবাদের বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক সংঘ (BSS)-এর পুজো ৷ এই বাঙালি কমিটির পুজো এবার 61তম বর্ষে পা-দিল ৷ এখানে এলেই চোখে পড়বে বাঙালি সংস্কৃতি, বিনোদন, খাবার এবং সমাজসেবার এক অপূর্ব মেলবন্ধন ৷ 

কলকাতা থেকে আসা শিল্পীর হাতে গড়া মাটির প্রতিমা, কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের আদলে তৈরি মণ্ডপ এবং কলকাতা থেকে আগত পুরোহিতের পরিচালনায় খাঁটি বাঙালি রীতিনীতিতে জমজমাট পুজোর আচার-অনুষ্ঠান ৷ 

6 দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলকাতা, দিল্লি এবং বলি তারকাদের ভিড় ৷ কমিটির তরফে আয়োজন করা হয়েছে যাত্রাপালা, মহিলাদের নাটক, গীতিলেখা, শিশু ও তরুণদের পরিবেশনা, বিএসএস (BSS) ব্যান্ড এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ৷ 

BSS-এ গেলে চোখে পড়বে একটি বিশেষ ফুড জোন বা খাবারের এলাকা ৷ যেখানে স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্য নিরাপত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার বিক্রি হয় ৷ বিএসএস-এর 'অন্নদান' কর্মসূচির মাধ্যমে পুজোর চারদিন প্রায় 3000 থেকে 4000 ভক্তকে বিনামূল্যে ভোগ বিতরণ করা হয়। প্রায় 200 জন সদস্য অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিশাল আয়োজন করেছেন ৷ জুলাই মাস থেকেই শুরু হয়েছে তাঁদের প্রস্তুতি ৷ 61 বছর ধরে, বিএসএস গর্বের সঙ্গে বাঙালি ঐতিহ্যকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ৷ 

দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে মা-কে প্রতিদিন ভোগ নিবেদনের বাঙালি ঐতিহ্য বজায় রয়েছে ৷ যা আসলে বাপের বাড়িতে মায়ের আগমনের এক আনন্দঘন উদযাপন ৷ এই ভোগ অত্যন্ত যত্নসহকারে প্রস্তুত করেন বিএসএস-এর মহিলারা (Womens Wing) ৷ সাধারণত এই ভোগে থাকে খিচুড়ি, পাঁচ রকমের ভাজা, সবজির মিশ্র তরকারি, লুচি (পুরি), পায়েস এবং চাটনি। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন এই ভোগ পরিবেশন করা হয়। 

অষ্টমীর শেষলগ্নে ও নবমীর শুরুর সন্ধিক্ষণে, বিশেষ ভোগের আয়োজন করা হয় ৷ তার মধ্যে থাকে পোলাও, পাঁচ রকমের ভাজা, সবজির তরকারি, পায়েস ও চাটনি। নবমীর দিনও একই আয়োজন থাকে, তবে খিচুড়ি ও সবজির মিশ্র তরকারির পরিবর্তে পোলাও ও পনিরের তরকারি মাকে নিবেদন করা হয়। দশমীর দিন দেবী দুর্গাকে বিশেষ ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় 'পান্তা ভাত' (জলে ভেজানো ভাত) এবং সবজির তরকারি (যেমন-কচু শাক)। 

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BANGIYA SANSKRITIK SANGHA
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