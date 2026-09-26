ETV Bharat / Videos

গুজরাতের ইলিশে নিষেধাজ্ঞা জারি ঢাকার, পদ্মার ইলিশেও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
গুজরাতের ইলিশে নিষেধাজ্ঞা জারি ঢাকার (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 1:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাও়ড়া, 26 সেপ্টেম্বর: গুজরাত থেকে বাংলাদেশে যাওয়া ইলিশে আচমকাই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ঢাকা। গত অগস্ট ও সেপ্টেম্বরে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রায় 550 মেট্রিক টন ডিমভর্তি ইলিশ রফতানি হয়েছিল। এবার বারত থেকে আমদানি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। আর ঢাকার এই সিদ্ধান্তের পর পুজোর আগে কলকাতার বাজারে পদ্মার ইলিশ আসার সম্ভাবনাও আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্তের ঠিক উল্টো দিকে কলকাতার ব্যবসায়ীদের আবেদন পড়ে রয়েছে ঢাকার কাছে। বাংলাদেশ থেকে এ দেশে ইলিশ পাঠানোর অনুমতির জন্য ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আবেদন করা হলেও ছাড়পত্র মেলেনি বলে খবর। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ বলেন, "ইলিশের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। এখনও কোনও অনুমতি পাওয়া যায়নি। হাতে আর সময় নেই।"

ইলিশ নিয়ে এবার দু’দেশের বাণিজ্যে তাই তৈরি হয়েছে অদ্ভুত পরিস্থিতি। ভারত থেকে ইলিশ বাংলাদেশে পাঠানোর পথ বন্ধ করেছে ঢাকা। আবার বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশ কলকাতায় আনার দরজা এখনও খোলেনি। ফলে পুজোর বাজারে দুই বাংলার ইলিশ-বাণিজ্যের পুরনো ছবিটাই এবার বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 2013 সালে শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে ভারতে ইলিশ রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। কয়েক বছর বন্ধ থাকার পরে 2018 সালে দু’দেশের কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়। এরপর থেকেই দুর্গাপুজোর আগে কলকাতায় বিশেষ অনুমতি দিয়ে ইলিশ পাঠানো শুরু করে বাংলাদেশ। গত সাত বছর ধরে পুজোর মরসুমে সেটাই কার্যত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেখ হাসিনা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়ার পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারও সেই রফতানি অব্যাহত রেখেছিল।

এবার অবশ্য পরিস্থিতি বদলেছে। পুজোর আগে ইলিশ আনার বিষয়ে কলকাতার ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধি দল অগস্টে ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশের বাণিজ্য দফতরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে। তখন ভারত থেকে ইলিশ পাঠানোর বিষয়ে আশ্বাস মিলেছিল বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। কিন্তু এখনও সেই অনুমতি আসেনি। এর মধ্যে আগামী 8 অক্টোবর থেকে সমুদ্রে ইলিশ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা শুরু হওয়ার কথা। ফলে সময় দ্রুত ফুরোচ্ছে। ঢাকার অনুমতি এলেও কতটা ইলিশ কলকাতায় আনা সম্ভব হবে, তা নিয়ে সংশয় থাকছে। গুজরাতের ইলিশ আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্তের পরে তাই পুজোর আগে পদ্মার ইলিশের প্রতীক্ষাও আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

হাও়ড়া, 26 সেপ্টেম্বর: গুজরাত থেকে বাংলাদেশে যাওয়া ইলিশে আচমকাই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ঢাকা। গত অগস্ট ও সেপ্টেম্বরে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রায় 550 মেট্রিক টন ডিমভর্তি ইলিশ রফতানি হয়েছিল। এবার বারত থেকে আমদানি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। আর ঢাকার এই সিদ্ধান্তের পর পুজোর আগে কলকাতার বাজারে পদ্মার ইলিশ আসার সম্ভাবনাও আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্তের ঠিক উল্টো দিকে কলকাতার ব্যবসায়ীদের আবেদন পড়ে রয়েছে ঢাকার কাছে। বাংলাদেশ থেকে এ দেশে ইলিশ পাঠানোর অনুমতির জন্য ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আবেদন করা হলেও ছাড়পত্র মেলেনি বলে খবর। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ বলেন, "ইলিশের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। এখনও কোনও অনুমতি পাওয়া যায়নি। হাতে আর সময় নেই।"

ইলিশ নিয়ে এবার দু’দেশের বাণিজ্যে তাই তৈরি হয়েছে অদ্ভুত পরিস্থিতি। ভারত থেকে ইলিশ বাংলাদেশে পাঠানোর পথ বন্ধ করেছে ঢাকা। আবার বাংলাদেশের পদ্মার ইলিশ কলকাতায় আনার দরজা এখনও খোলেনি। ফলে পুজোর বাজারে দুই বাংলার ইলিশ-বাণিজ্যের পুরনো ছবিটাই এবার বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 2013 সালে শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে ভারতে ইলিশ রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। কয়েক বছর বন্ধ থাকার পরে 2018 সালে দু’দেশের কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হয়। এরপর থেকেই দুর্গাপুজোর আগে কলকাতায় বিশেষ অনুমতি দিয়ে ইলিশ পাঠানো শুরু করে বাংলাদেশ। গত সাত বছর ধরে পুজোর মরসুমে সেটাই কার্যত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেখ হাসিনা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়ার পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারও সেই রফতানি অব্যাহত রেখেছিল।

এবার অবশ্য পরিস্থিতি বদলেছে। পুজোর আগে ইলিশ আনার বিষয়ে কলকাতার ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধি দল অগস্টে ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশের বাণিজ্য দফতরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে। তখন ভারত থেকে ইলিশ পাঠানোর বিষয়ে আশ্বাস মিলেছিল বলে ব্যবসায়ীদের দাবি। কিন্তু এখনও সেই অনুমতি আসেনি। এর মধ্যে আগামী 8 অক্টোবর থেকে সমুদ্রে ইলিশ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা শুরু হওয়ার কথা। ফলে সময় দ্রুত ফুরোচ্ছে। ঢাকার অনুমতি এলেও কতটা ইলিশ কলকাতায় আনা সম্ভব হবে, তা নিয়ে সংশয় থাকছে। গুজরাতের ইলিশ আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্তের পরে তাই পুজোর আগে পদ্মার ইলিশের প্রতীক্ষাও আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

For All Latest Updates

TAGGED:

ইলিশ
BANGLADESH HILSA
পদ্মার ইলিশ
BAN ON GUJARAT HILSA

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

KHAIRATABAD GANESH IMMERSION

হুসেন সাগরে জাঁকজমক করে বিসর্জন 69 ফুট গণেশের

September 26, 2026 at 12:49 PM IST
Vande Mataram

কোটি কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' ! গাইলেন ছাত্রছাত্রী-অভিভাবক ও সাধারণ মানুষ

September 26, 2026 at 12:15 PM IST
Arjun Singh

জ্ঞানেশের পাশে অর্জুন, নিশানায় রাহুল-গান্ধি পরিবার

September 25, 2026 at 6:14 PM IST
kaksa forest peacock dance

কাঁকসার ঘন জঙ্গলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝেও আনন্দে ময়ূরের দল

September 25, 2026 at 5:04 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.