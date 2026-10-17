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জন্মশতবর্ষে মহানায়ককে উদযাপন সমাজসেবী সঙ্ঘের, মহাসপ্তমীতে দর্শনার্থীদের ভিড়

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জন্মশতবর্ষে মহানায়ক উত্তম কুমারকে উদযাপন সমাজসেবী সঙ্ঘের ৷ (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 17, 2026 at 6:08 PM IST

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জন্ম শতবর্ষে মহানায়ক উত্তম কুমার ও তাঁর কাজকে উদযাপন করছে বালিগঞ্জের সমাজসেবী সঙ্ঘ দুর্গাপুজো কমিটি ৷ এই পুজোর ভাবনা ও মণ্ডপসজ্জায় উঠে এসেছেন বাঙালির 'U'-কাটের জনক ও তাঁর সিনেমা ৷ সমাজসেবী সঙ্ঘের দুর্গাপুজোর 81তম বর্ষে মহানায়কের 220টি ছবির পোস্টার দিয়ে পুরো মণ্ডপ সাজানো হয়েছে ৷ আর প্রতিটি পোস্টারের নিচে সেই ছবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে ৷ যা দর্শনার্থীদের মন ছুঁয়েছে ৷

এনিয়ে সমাজসেবী সঙ্ঘের এক পুজো উদ্যোক্তা বলেন, "বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে আমাদের প্রিয় মহানায়ককে তুলে ধরেছি ৷ 220টি সিনেমার পোস্টর রয়েছে ৷ যেখানে রিলিজ না-হওয়া 10টি সিনেমার পোস্টারও রয়েছে ৷ আমরা মোট তিনটে প্রজন্মকে টার্গেট করেছি ৷ এক, উত্তম কুমারের সময়কার ৷ সেই সময়ে অনেকে এখনও বেঁচে আছেন ৷ দুই, আমাদের মতো যাঁরা উত্তম কুমারকে দেখে ও অনুপ্রাণিত হয়েছি ৷ আর তৃতীয় ও বিশেষ বর্তমান প্রজন্ম, যাঁরা শুধু উত্তম কুমারের নামটাই শুনেছে ৷ আধুনিকতার ছোঁয়ায় হয়তো উত্তর কুমারের কালজয়ী ছবিগুলি সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হতে পারেননি ৷"

উদ্যোক্তার সেই বক্তব্যের হাতে গরম উদাহরণ ইটিভি ভারত পেল মণ্ডপেই ৷ ঠাকুর দেখতে আসা কয়েকজন 'জেন-জি'কে প্রশ্ন করা হলে জবাব আসে, তাঁদের অনেকেই উত্তম কুমারের সিনেমা দেখেননি ৷ আবার কেউ কেউ জানালেন, এবার অবশ্যই দেখবেন ৷ বাঙালির মহানায়ককে এই উদযাপনের সাক্ষী থাকতে মহাসপ্তমীর সন্ধেয় সমাজসেবী সঙ্ঘের পুজোয় দেখা গেল মানুষের উপচে পড়া ভিড় ৷

জন্ম শতবর্ষে মহানায়ক উত্তম কুমার ও তাঁর কাজকে উদযাপন করছে বালিগঞ্জের সমাজসেবী সঙ্ঘ দুর্গাপুজো কমিটি ৷ এই পুজোর ভাবনা ও মণ্ডপসজ্জায় উঠে এসেছেন বাঙালির 'U'-কাটের জনক ও তাঁর সিনেমা ৷ সমাজসেবী সঙ্ঘের দুর্গাপুজোর 81তম বর্ষে মহানায়কের 220টি ছবির পোস্টার দিয়ে পুরো মণ্ডপ সাজানো হয়েছে ৷ আর প্রতিটি পোস্টারের নিচে সেই ছবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে ৷ যা দর্শনার্থীদের মন ছুঁয়েছে ৷

এনিয়ে সমাজসেবী সঙ্ঘের এক পুজো উদ্যোক্তা বলেন, "বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে আমাদের প্রিয় মহানায়ককে তুলে ধরেছি ৷ 220টি সিনেমার পোস্টর রয়েছে ৷ যেখানে রিলিজ না-হওয়া 10টি সিনেমার পোস্টারও রয়েছে ৷ আমরা মোট তিনটে প্রজন্মকে টার্গেট করেছি ৷ এক, উত্তম কুমারের সময়কার ৷ সেই সময়ে অনেকে এখনও বেঁচে আছেন ৷ দুই, আমাদের মতো যাঁরা উত্তম কুমারকে দেখে ও অনুপ্রাণিত হয়েছি ৷ আর তৃতীয় ও বিশেষ বর্তমান প্রজন্ম, যাঁরা শুধু উত্তম কুমারের নামটাই শুনেছে ৷ আধুনিকতার ছোঁয়ায় হয়তো উত্তর কুমারের কালজয়ী ছবিগুলি সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হতে পারেননি ৷"

উদ্যোক্তার সেই বক্তব্যের হাতে গরম উদাহরণ ইটিভি ভারত পেল মণ্ডপেই ৷ ঠাকুর দেখতে আসা কয়েকজন 'জেন-জি'কে প্রশ্ন করা হলে জবাব আসে, তাঁদের অনেকেই উত্তম কুমারের সিনেমা দেখেননি ৷ আবার কেউ কেউ জানালেন, এবার অবশ্যই দেখবেন ৷ বাঙালির মহানায়ককে এই উদযাপনের সাক্ষী থাকতে মহাসপ্তমীর সন্ধেয় সমাজসেবী সঙ্ঘের পুজোয় দেখা গেল মানুষের উপচে পড়া ভিড় ৷

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TAGGED:

MAHANAYAK UTTAM KUMAR
বালিগঞ্জ সমাজসেবী সঙ্ঘ
উত্তম কুমার
MAHAPUJOY MAHANAYAK
DURGA PUJA 2026

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