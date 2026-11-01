ইন্ডিয়া জোটের সমাবেশ থেকে সিজেপি-জেন জি-কে সমর্থন মমতার, বাংলা এসআইআরের শিকার বলে অভিযোগ

ইন্ডিয়া জোটের সমাবেশ থেকে সিজেপি-জেন জি-কে সমর্থন মমতার, বাংলা এসআইআরের শিকার বলে অভিযোগ
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By PTI
Published : November 1, 2026 at 6:32 PM IST
‘ইন্ডিয়া’ (INDIA) শিবিরের সমাবেশ থেকে সিজেপি (CJP) নেতৃত্ব এবং ‘জেন জেড’ (Gen Z) বা তরুণ প্রজন্মের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কারচুপি করার দায়ে কাঠগড়াতেও তুলেছেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে মমতা বলেন, "বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করতে বিজেপি ভোটার তালিকার ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (SIR) প্রক্রিয়াকে হাতিয়ার করছে।"
রামলীলা ময়দানে আয়োজিত রবিবারের বিরোধী সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত বিরোধী দল ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, “আমি সিজেপি নেতৃত্ব এবং ‘জেন জেড’-এর প্রতি সংহতি জানাচ্ছি—তাদের সমর্থন, সহযোগিতা এবং লড়াইয়ের মানসিকতার জন্য আমি তাদের কুর্নিশ করি।”
তিনি আরও বলেন, “এই ‘এসআইআর’ (SIR)-এর কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির শিকার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। আমরা এদের ছেড়ে দেব না। আমরা জীবন দিয়ে লড়াই করব। ওরা বাংলাকে লুট করেছে, কিন্তু আমরা গণতন্ত্রকে রক্ষা করব, ফিরিয়ে আনব।” ‘এসআইআর’ (SIR) প্রক্রিয়ার তীব্র সমালোচনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একে “বিজেপির মতো একটি দলের জন্য ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিলিফ’ (বিশেষ নিবিড় স্বস্তি)” বলেও কটাক্ষ করেন।
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, “আমরা হারিনি, আমাদের হারানো হয়েছে। আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই করব। আপনারা মানুষের চাকরি কেড়ে নিয়েছেন, জীবন ধ্বংস করেছেন এবং নারীদের সম্মানহানি করেছেন। আপনারা নির্বাচনকে হাইজ্যাক (দখল) করেছেন।” মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, “ভ্যানিশ কুমারজি, আপনি কবে ভ্যানিশ হবেন ? আমরা অপেক্ষা করছি।” পুলিশ বিজেপির “সঙ্গী” হয়ে উঠেছে বলেও অভিযোগ করেন মমতা ৷ তাঁর কথায়, "শাসকদল তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করছে। বিজেপির বিরুদ্ধে সকলে ঐক্যবদ্ধ হন। বিজেপি যাবে, যাবে, যাবে। ওরা নিশ্চিতভাবেই চলে যাবে।”
তিনি আরও বলেন, “ভারতকে বাঁচান, গণতন্ত্রকে বাঁচান। ‘জেন জেড’, তরুণ প্রজন্ম এবং সিজেপি—আমাদের কাছে কোনো বর্ণ বা মতাদর্শের ভেদাভেদ নেই। সব জাতি, সব সম্প্রদায়, সব কমিউনিস্ট—আসুন, আমরা সবাই মিলে লড়াই করি এবং বিজেপিকে পরাজিত করি।”
‘ইন্ডিয়া’ (INDIA) শিবিরের সমাবেশ থেকে সিজেপি (CJP) নেতৃত্ব এবং ‘জেন জেড’ (Gen Z) বা তরুণ প্রজন্মের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কারচুপি করার দায়ে কাঠগড়াতেও তুলেছেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে মমতা বলেন, "বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করতে বিজেপি ভোটার তালিকার ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (SIR) প্রক্রিয়াকে হাতিয়ার করছে।"
রামলীলা ময়দানে আয়োজিত রবিবারের বিরোধী সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত বিরোধী দল ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, “আমি সিজেপি নেতৃত্ব এবং ‘জেন জেড’-এর প্রতি সংহতি জানাচ্ছি—তাদের সমর্থন, সহযোগিতা এবং লড়াইয়ের মানসিকতার জন্য আমি তাদের কুর্নিশ করি।”
তিনি আরও বলেন, “এই ‘এসআইআর’ (SIR)-এর কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির শিকার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। আমরা এদের ছেড়ে দেব না। আমরা জীবন দিয়ে লড়াই করব। ওরা বাংলাকে লুট করেছে, কিন্তু আমরা গণতন্ত্রকে রক্ষা করব, ফিরিয়ে আনব।” ‘এসআইআর’ (SIR) প্রক্রিয়ার তীব্র সমালোচনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একে “বিজেপির মতো একটি দলের জন্য ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিলিফ’ (বিশেষ নিবিড় স্বস্তি)” বলেও কটাক্ষ করেন।
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, “আমরা হারিনি, আমাদের হারানো হয়েছে। আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই করব। আপনারা মানুষের চাকরি কেড়ে নিয়েছেন, জীবন ধ্বংস করেছেন এবং নারীদের সম্মানহানি করেছেন। আপনারা নির্বাচনকে হাইজ্যাক (দখল) করেছেন।” মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, “ভ্যানিশ কুমারজি, আপনি কবে ভ্যানিশ হবেন ? আমরা অপেক্ষা করছি।” পুলিশ বিজেপির “সঙ্গী” হয়ে উঠেছে বলেও অভিযোগ করেন মমতা ৷ তাঁর কথায়, "শাসকদল তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করছে। বিজেপির বিরুদ্ধে সকলে ঐক্যবদ্ধ হন। বিজেপি যাবে, যাবে, যাবে। ওরা নিশ্চিতভাবেই চলে যাবে।”
তিনি আরও বলেন, “ভারতকে বাঁচান, গণতন্ত্রকে বাঁচান। ‘জেন জেড’, তরুণ প্রজন্ম এবং সিজেপি—আমাদের কাছে কোনো বর্ণ বা মতাদর্শের ভেদাভেদ নেই। সব জাতি, সব সম্প্রদায়, সব কমিউনিস্ট—আসুন, আমরা সবাই মিলে লড়াই করি এবং বিজেপিকে পরাজিত করি।”