WATCH LIVE: কালচিনিতে হিমন্ত বিশ্বশর্মার জনসভা, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা (ছবি সৌজন্য: মুখ্যমন্ত্রী ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 2:52 PM IST

অসমে নির্বাচন শেষ ৷ এবার বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে প্রচার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ৷ বৃহস্পতিবার থেকে তিনি বঙ্গে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার শুরু করেছেন ৷ এই মুহূর্তে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিশাল লামার সমর্থনে জনসভা করছেন তিনি। আজ এরপর তিনি দার্জিলিংয়ের উদ্দশে রওনা দেবেন ৷ এর আগে তিনি কোচবিহার দক্ষিণে বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বসুর সমর্থনে জনসভা করেন ৷ উত্তরবঙ্গে এই প্রথম নির্বাচনী জনসভা করতে এসেছেন 'মামা'। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা তাঁর রাজ্যবাসীর কাছে মামা বলেই পরিচিত। হিমন্তের পাশাপাশি অসমে গেরুয়া শিবিরের 50 জন নেতা আগামী কয়েকদিন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এই মুহূর্তে কালচিনি থেকে হিমন্ত বিশ্বশর্মার জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷

ETV Bharat Bangla Team

