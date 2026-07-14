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বিশ্বকাপ ফুটবল জ্বরে কাবু, দুর্গাপুরে ক্ষীর-খোয়ার তৈরি মেসিকে ঘিরে উন্মাদনা - LIONEL MESSI

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দুর্গাপুরে ক্ষীর-খোয়ার তৈরি মেসিকে ঘিরে উন্মাদনা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 5:10 PM IST

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মেসির পায়ে আবারও বিশ্বকাপের স্বপ্ন ৷ আর সেই স্বপ্নই যেন মিষ্টির রূপ পেল দুর্গাপুরে। সেমিফাইনালের উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় নিজের প্রিয় ফুটবলারের প্রতি ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে নজির গড়লেন দুর্গাপুরের মিষ্টি ব্যবসায়ী। খোয়া, ক্ষীর-সহ মিষ্টি তৈরি নানা উপকরণ ও রঙের নিপুণ ব্যবহারে তিনি গড়ে তুলেছেন লিওনেল মেসির ফুটবলার রূপের মূর্তি। 

মুহূর্তের মধ্যেই সেই মিষ্টির মেসি হয়ে উঠেছে শহরের অন্যতম আকর্ষণ। দুর্গাপুরের মামড়া বাজারের পরিচিত মিষ্টি ব্যবসায়ী দেবাশিস ঘোষ ছোটবেলা থেকেই আর্জেন্তিনার অন্ধভক্ত। লিওনেল মেসি তাঁর কাছে শুধুই একজন ফুটবলার নন, তিনি আবেগ, ভালোবাসা আর এক অসমাপ্ত স্বপ্নের নাম। সেই স্বপ্ন পূরণের আশায় বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের আগেই তিনি মিষ্টির মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান তাঁর প্রিয় তারকাকে। দেড় কেজি খোয়া, বিভিন্ন মিষ্টির উপকরণ এবং ফুড কালার দিয়ে তৈরি হয়েছে এই অনন্য শিল্পকর্ম। 

মেসির মুখের অভিব্যক্তি, দাড়ি, চুল থেকে শুরু করে জার্সির রং প্রতিটি খুঁটিনাটিতে রয়েছে নিখুঁত কারুকার্য। একঝলক দেখলে মনে হবে, যেন মিষ্টির শরীরে প্রাণ পেয়েছেন ফুটবল সম্রাট! খবর ছড়িয়ে পড়তেই মামড়া বাজারে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন ফুটবলপ্রেমীরা। কেউ মোবাইলে ছবি তুলছেন, কেউ সেলফি তুলছেন, আবার কেউ উচ্ছ্বাসে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন, মেসি মেসি। 

দেবাশিস ঘোষ বলেন, "বর্ষার জন্য বড় করে বানানো সম্ভব হয়নি। তাই ছোট আকারেই মেসিকে তৈরি করেছি। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা করেছি। তবে আমাদের একটাই আশা মেসি যেন আবারও বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়েন। ওর হাতে বিশ্বকাপ উঠুক, এটাই আমাদের প্রার্থনা।" 

মেসির পায়ে আবারও বিশ্বকাপের স্বপ্ন ৷ আর সেই স্বপ্নই যেন মিষ্টির রূপ পেল দুর্গাপুরে। সেমিফাইনালের উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় নিজের প্রিয় ফুটবলারের প্রতি ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে নজির গড়লেন দুর্গাপুরের মিষ্টি ব্যবসায়ী। খোয়া, ক্ষীর-সহ মিষ্টি তৈরি নানা উপকরণ ও রঙের নিপুণ ব্যবহারে তিনি গড়ে তুলেছেন লিওনেল মেসির ফুটবলার রূপের মূর্তি। 

মুহূর্তের মধ্যেই সেই মিষ্টির মেসি হয়ে উঠেছে শহরের অন্যতম আকর্ষণ। দুর্গাপুরের মামড়া বাজারের পরিচিত মিষ্টি ব্যবসায়ী দেবাশিস ঘোষ ছোটবেলা থেকেই আর্জেন্তিনার অন্ধভক্ত। লিওনেল মেসি তাঁর কাছে শুধুই একজন ফুটবলার নন, তিনি আবেগ, ভালোবাসা আর এক অসমাপ্ত স্বপ্নের নাম। সেই স্বপ্ন পূরণের আশায় বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের আগেই তিনি মিষ্টির মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান তাঁর প্রিয় তারকাকে। দেড় কেজি খোয়া, বিভিন্ন মিষ্টির উপকরণ এবং ফুড কালার দিয়ে তৈরি হয়েছে এই অনন্য শিল্পকর্ম। 

মেসির মুখের অভিব্যক্তি, দাড়ি, চুল থেকে শুরু করে জার্সির রং প্রতিটি খুঁটিনাটিতে রয়েছে নিখুঁত কারুকার্য। একঝলক দেখলে মনে হবে, যেন মিষ্টির শরীরে প্রাণ পেয়েছেন ফুটবল সম্রাট! খবর ছড়িয়ে পড়তেই মামড়া বাজারে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন ফুটবলপ্রেমীরা। কেউ মোবাইলে ছবি তুলছেন, কেউ সেলফি তুলছেন, আবার কেউ উচ্ছ্বাসে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন, মেসি মেসি। 

দেবাশিস ঘোষ বলেন, "বর্ষার জন্য বড় করে বানানো সম্ভব হয়নি। তাই ছোট আকারেই মেসিকে তৈরি করেছি। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা করেছি। তবে আমাদের একটাই আশা মেসি যেন আবারও বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়েন। ওর হাতে বিশ্বকাপ উঠুক, এটাই আমাদের প্রার্থনা।" 

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ফুটবল বিশ্বকাপ 2026
FIFA WORLD CUP 2026
MESSI SWEETS IN DURGAPUR
LIONEL MESSI
LIONEL MESSI SCULPTURE KHOYA KHEER

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Bangla Team

With a dedicated team of reporters, ETV Bharat Bangla has placed stringers and contributors spread across the state. It brings out the best of the stories from the state. It not only offers regular and routine stores, but also original, special and exclusive stories. Making best use of its potential resources, the Bangla portal churns out stories from the remote corners of the state....view details

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