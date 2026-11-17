নয়া ফুটবল প্রতিভার সন্ধানে বাংলায় কাজ করবে আর্জেন্টিনা
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Published : November 17, 2026 at 5:30 PM IST
দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা আর ভারতের একসঙ্গে ফুটবলে লাথি মারার সময় খুব কাছাকাছি ৷ 1867 সালে বুয়েনস আইরসে আর্জেন্তিনায় ফুটবলের প্রথম ক্লাব চালু হয়েছিল ৷ পাঁচ বছর পর ভারতের প্রথম ফুটবল ক্লাব কলকাতার সিসিএফসি ৷ আবার আর্জেন্তিনীয় ফুটবল সংস্থা যখন 1893 সালে চালু হয়, মোহনবাগানের বয়েসতখন চার ৷ সমিলিয়ে আর্জেন্তাইন ফুটবলের সঙ্গে বাংলার ফুটবলের গাঁটছড়া এই প্রথম ৷ সব ঠিকঠাক চললে আর্জেন্তিনার স্টাইলে ফুটবল প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বাংলার অ্যাকাডেমিতে প্রবেশ করা কলকাতার কিশোরদের ৷ বিদেশে আর্জেন্তিনা ফুটবল ফেডারেশনের ফুটবল ডেভেলপমেন্ট শাখার নাম আর্জেন্তিনা ফুটবল ইন্টারন্যাশনাল ৷ বিশ্বের 30টি দেশে অ্যাকাডেমি খুলছে তারা ৷ অ্য়াসোসিয়েশনের কমার্শিয়াল ডিরেক্টর মার্টিন এবং মেথোডলজিক্যাল ডিরেক্টর নিকোলাস ৷ আর কোচ আলেহান্দ্রো ৷ নতুন প্রতিভার অন্বেষণে আলেহান্দ্রো এখন থেকে পাকাপাকি ভারতেই থাকবেন । ফুটবল নিয়ে দু'দেশের গাঁটছড়া বাঁধার অনুষ্ঠানে সম্প্রতি হাজির ছিলেন মন্ত্রী তাপস রায় এবং বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় ৷ মিঠুন চক্রবর্তী তাঁর বেঙ্গল ফুটবল অ্য়াকাডেমি নিয়ে থাকছেন পিছনের সারিতে ৷ অর্থাৎ, মেসির দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলা ফুটবলের ঘুরে দাঁড়ানোর যজ্ঞ শুরু। আমুজি স্পোর্টসের হাত ধরে আর্জেন্তিনার ফুটবল ফেডারেশন এবার কলকাতায় আসছে নতুন অ্যাকাডেমি গড়তে। দশ বছরের চুক্তি হয়েছে দুইপক্ষের ৷
দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা আর ভারতের একসঙ্গে ফুটবলে লাথি মারার সময় খুব কাছাকাছি ৷ 1867 সালে বুয়েনস আইরসে আর্জেন্তিনায় ফুটবলের প্রথম ক্লাব চালু হয়েছিল ৷ পাঁচ বছর পর ভারতের প্রথম ফুটবল ক্লাব কলকাতার সিসিএফসি ৷ আবার আর্জেন্তিনীয় ফুটবল সংস্থা যখন 1893 সালে চালু হয়, মোহনবাগানের বয়েসতখন চার ৷ সমিলিয়ে আর্জেন্তাইন ফুটবলের সঙ্গে বাংলার ফুটবলের গাঁটছড়া এই প্রথম ৷ সব ঠিকঠাক চললে আর্জেন্তিনার স্টাইলে ফুটবল প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বাংলার অ্যাকাডেমিতে প্রবেশ করা কলকাতার কিশোরদের ৷ বিদেশে আর্জেন্তিনা ফুটবল ফেডারেশনের ফুটবল ডেভেলপমেন্ট শাখার নাম আর্জেন্তিনা ফুটবল ইন্টারন্যাশনাল ৷ বিশ্বের 30টি দেশে অ্যাকাডেমি খুলছে তারা ৷ অ্য়াসোসিয়েশনের কমার্শিয়াল ডিরেক্টর মার্টিন এবং মেথোডলজিক্যাল ডিরেক্টর নিকোলাস ৷ আর কোচ আলেহান্দ্রো ৷ নতুন প্রতিভার অন্বেষণে আলেহান্দ্রো এখন থেকে পাকাপাকি ভারতেই থাকবেন । ফুটবল নিয়ে দু'দেশের গাঁটছড়া বাঁধার অনুষ্ঠানে সম্প্রতি হাজির ছিলেন মন্ত্রী তাপস রায় এবং বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় ৷ মিঠুন চক্রবর্তী তাঁর বেঙ্গল ফুটবল অ্য়াকাডেমি নিয়ে থাকছেন পিছনের সারিতে ৷ অর্থাৎ, মেসির দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলা ফুটবলের ঘুরে দাঁড়ানোর যজ্ঞ শুরু। আমুজি স্পোর্টসের হাত ধরে আর্জেন্তিনার ফুটবল ফেডারেশন এবার কলকাতায় আসছে নতুন অ্যাকাডেমি গড়তে। দশ বছরের চুক্তি হয়েছে দুইপক্ষের ৷