সার বোঝাই লরির অতিরিক্ত ভারে ভেঙ্গে পড়ল লোহার সেতু, সমস্যায় 8 গ্রামের বাসিন্দারা

সার বোঝাই লরির অতিরিক্ত ভারে ভেঙ্গে পড়ল লোহার সেতু, সমস্যায় 8 গ্রামের বাসিন্দারা
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Published : November 1, 2026 at 6:51 PM IST
মাল বোঝাই ট্রাকের অতিরিক্ত ভারে ভেঙ্গে পড়ল লোহার সেতু। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা 2 নং ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িকাবাড়ি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভেরভেরি নদীর উপর থাকা সেতুটি দিয়ে একটি মালবোঝাই ট্রাক যাতায়াতের সময় অতিরিক্ত ভারের চাপে সেতুটি ভেঙে নদীতে পড়ে যায়। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
খবর পেয়ে এলাকাবাসীরা ভিড় জমান ঘটনাস্থলে। সেতুটি ভেঙে পড়ায় ওই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেতুটির উপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল বিপজ্জনক ছিল। বাম আমলে 1997 সালে সেতুটি তৈরি হয়। এরপর সংস্কার না হওয়ায় দীর্ঘদিন থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল সেতুটি। এদিন সার বোঝাই ট্রাকের ভারে ভেঙে পড়ে সেতুটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ঘোকসাডাঙা থানার পুলিশ-সহ মাথাভাঙ্গা 2 ব্লকের বিডিও এবং প্রশাসনিক অন্যান্য কর্তারা।
স্থানীয় বাসিন্দা হিমাংশু চন্দ বলেন, "সকালে সার বোঝাই লরিটি সেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় সেতুর মাঝে আটকে পরে। এরপরই আস্তে আস্তে বসে যায় সেতুটি। ট্রাকটি আর 1 কিলোমিটার গেলেই সারের বস্তাগুলো নামিয়ে ফেলতে পারত।" এদিকে সেতু ভেঙ্গে পড়ায় এলাকাবাসীরা সমস্যার সম্মুখীন বলে জানান তিনি ৷ কারণ এই সেতুর উপর দিয়েই 7 থেকে 8টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন বলে তিনি দাবি করেন।
স্থানীয় বিজেপি নেতা তনয় বর্মন বলেন, "এটি অতি পুরোনো একটি সেতু। বাম আমলে 1997 সালে তৈরি হয়েছিল। সেতুটি তৈরি হওয়ার পর আর রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেতুটির লোহার অংশগুলোয় মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যায় এবং সেতুটি দুর্বল হয়ে পড়ে। আজ সার বোঝাই লরি সেতুটির উপর উঠলে অতিরিক্ত ভারে ভেঙ্গে পড়ে। যদিও হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি তবে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। সাধারণ মানুষের ভোগান্তি যাতে না হয় তার জন্য স্থানীয় নেতৃত্বদের মধ্যে কথা বলে বাঁশের সাঁকোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।"
এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাথাভাঙ্গা 2 নং ব্লকের বিডিও-সহ অন্যান্য আধিকারিকরাও। তারা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। যদিও সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু বলতে চাননি তারা।
মাল বোঝাই ট্রাকের অতিরিক্ত ভারে ভেঙ্গে পড়ল লোহার সেতু। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা 2 নং ব্লকের উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িকাবাড়ি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভেরভেরি নদীর উপর থাকা সেতুটি দিয়ে একটি মালবোঝাই ট্রাক যাতায়াতের সময় অতিরিক্ত ভারের চাপে সেতুটি ভেঙে নদীতে পড়ে যায়। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
খবর পেয়ে এলাকাবাসীরা ভিড় জমান ঘটনাস্থলে। সেতুটি ভেঙে পড়ায় ওই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেতুটির উপর দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল বিপজ্জনক ছিল। বাম আমলে 1997 সালে সেতুটি তৈরি হয়। এরপর সংস্কার না হওয়ায় দীর্ঘদিন থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল সেতুটি। এদিন সার বোঝাই ট্রাকের ভারে ভেঙে পড়ে সেতুটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ঘোকসাডাঙা থানার পুলিশ-সহ মাথাভাঙ্গা 2 ব্লকের বিডিও এবং প্রশাসনিক অন্যান্য কর্তারা।
স্থানীয় বাসিন্দা হিমাংশু চন্দ বলেন, "সকালে সার বোঝাই লরিটি সেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় সেতুর মাঝে আটকে পরে। এরপরই আস্তে আস্তে বসে যায় সেতুটি। ট্রাকটি আর 1 কিলোমিটার গেলেই সারের বস্তাগুলো নামিয়ে ফেলতে পারত।" এদিকে সেতু ভেঙ্গে পড়ায় এলাকাবাসীরা সমস্যার সম্মুখীন বলে জানান তিনি ৷ কারণ এই সেতুর উপর দিয়েই 7 থেকে 8টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন বলে তিনি দাবি করেন।
স্থানীয় বিজেপি নেতা তনয় বর্মন বলেন, "এটি অতি পুরোনো একটি সেতু। বাম আমলে 1997 সালে তৈরি হয়েছিল। সেতুটি তৈরি হওয়ার পর আর রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেতুটির লোহার অংশগুলোয় মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যায় এবং সেতুটি দুর্বল হয়ে পড়ে। আজ সার বোঝাই লরি সেতুটির উপর উঠলে অতিরিক্ত ভারে ভেঙ্গে পড়ে। যদিও হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি তবে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। সাধারণ মানুষের ভোগান্তি যাতে না হয় তার জন্য স্থানীয় নেতৃত্বদের মধ্যে কথা বলে বাঁশের সাঁকোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।"
এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাথাভাঙ্গা 2 নং ব্লকের বিডিও-সহ অন্যান্য আধিকারিকরাও। তারা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। যদিও সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু বলতে চাননি তারা।