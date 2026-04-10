WATCH LIVE : বঙ্গ বিজেপির সংকল্প পত্র প্রকাশ, দেখুন সরাসরি... - BJP MANIFESTO RELEASING LIVE
Published : April 10, 2026 at 12:39 PM IST
বাংলা দখল করতে তৃণমূল-সহ অন্যান্য দলকে একচুলও জমি ছাড়তে নারাজ ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ দিল্লি থেকে প্রায় নিত্যদিনই ভোট প্রচারে বাংলায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দলের অন্যান্য হেভিওয়েট নেতা ও তারকারা ৷ নরেন্দ্র মোদির ভোট প্রচারের পরের দিনই বঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ইস্তেহার প্রকাশ করছে বঙ্গ বিজেপি ৷ সেটির নাম দেওয়া হয়েছে সংকল্পপত্র ৷ দিন কয়েক আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে বিজেপি ৷ রাজ্য় সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই চার্জশিট পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাঁর উপস্থিতিতেই নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ বঙ্গ বিজেপির ৷ কলকাতার নোভোটেল হোটেল থেকে বিজেপির ইস্তেহার প্রকাশের অনুষ্ঠান সরাসরি দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
