WATCH LIVE: তেহট্টের জনসভায় অমিত শাহ, দেখুন সরাসরি... - AMIT SHAH BENGAL ELECTION CAMPAIGN
Published : April 26, 2026 at 3:41 PM IST|
Updated : April 26, 2026 at 4:05 PM IST
বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার একেবারে শেষ লগ্নে। আজ প্রচারে ঝড় তুলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে বিজেপির দুই 'ঘোড়া' অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ বঙ্গে প্রচার করছেন ৷ ইতিমধ্যেই মতুয়াগড় ঠাকুরনগরে নরেন্দ্র মোদি তাঁর আজকের প্রথম জনসভা শেষ করেছেন ৷ অন্যদিকে, আজ দ্বিতীয় দফার ভোট প্রচারের জন্য অমিত শাহের দু'টি জনসভা ও একটি রোড-শো রয়েছে ৷ ভোট প্রচারের শেষ হাইভোল্টেজ রবিবারে নদিয়ার তেহট্ট এবং রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে জনসভা করবেন শাহ। সন্ধ্যায় রোড শো করার কথা উত্তর 24 পরগনার বারাসতে ৷ ইতিমধ্যেই তিনি এখন তেহট্টের মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন ৷ নদিয়ার তেহট্টের হরিচাঁদ গুরুচাঁদ স্টেডিয়ামের মাঠ থেকে অমিত শাহের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
