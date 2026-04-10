WATCH LIVE: ডেবরার সভায় তৃণমূলকে উপড়ে ফেলার ডাক শাহের, দেখুন সরাসরি... - AMIT SHAH BENGAL VISIT
Published : April 10, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 4:49 PM IST
জোড়া কর্মসূচিতে পশ্চিম মেদিনীপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ ডেবরা ব্লকের 1 নম্বর ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আকালপৌষ ফুটবল মাঠে ডেবরার বিজেপি প্রার্থী শুভাশিস ওমের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এসেছেন অমিত শাহ ৷ এর আগে নিউটাউনের একটি হোটেল থেকে বিজেপির সংকল্প পত্র প্রকাশ করেছেন অমিত ৷ সঙ্গে ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের পদ্মপ্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ ডেবরার জনসভার পর অমিত শাহ রোড-শো করবেন খড়গপুরে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন পশ্চিম মেদিনীপুরে তখন আবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আসছেন মেদিনীপুরে ৷ ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী তথা দলের সুপ্রিমো মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুজয় হাজরার সমর্থনে পদযাত্রা করবেন ৷ ডেবরা থেকে অমিত শাহের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
জোড়া কর্মসূচিতে পশ্চিম মেদিনীপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ ডেবরা ব্লকের 1 নম্বর ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আকালপৌষ ফুটবল মাঠে ডেবরার বিজেপি প্রার্থী শুভাশিস ওমের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এসেছেন অমিত শাহ ৷ এর আগে নিউটাউনের একটি হোটেল থেকে বিজেপির সংকল্প পত্র প্রকাশ করেছেন অমিত ৷ সঙ্গে ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের পদ্মপ্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ ডেবরার জনসভার পর অমিত শাহ রোড-শো করবেন খড়গপুরে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন পশ্চিম মেদিনীপুরে তখন আবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আসছেন মেদিনীপুরে ৷ ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী তথা দলের সুপ্রিমো মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুজয় হাজরার সমর্থনে পদযাত্রা করবেন ৷ ডেবরা থেকে অমিত শাহের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷