WATCH LIVE : দার্জিলিংয়ের লেবংয়ে অমিত শাহের জনসভা, দেখুন সরাসরি - AMIT SHAH RALLY LIVE
Published : April 15, 2026 at 11:56 AM IST
প্রথম দফা নির্বাচনের আর বাকি মাত্র 7 দিন ৷ পাহাড়ে ভোট প্রথম দফাতেই ৷ দার্জিলিংয়ের লেবং ময়দানে দার্জিলিং ও কার্শিয়াং বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে বিজয় সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । এরপর তাঁর সভা রয়েছে জলপাইগুড়িতে ৷ 2021 সালে একইভাবে লেবং ময়দানে তার নির্বাচনী সভা করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে তা বাতিল হয়ে যায় । এবার ফের অমিত শাহের লেবংয়ে জনসভার দিকে তাকিয়ে পাহাড়বাসী ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের কথা প্রকাশ্যে জানিয়েছেন অমিত শাহ । তবে আজকের জনসভা থেকে পাহাড়বাসীর উদ্দেশ্যে ও দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের কী বার্তা দেন সেদিকে তাকিয়ে সকলে । শাহী সভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
