WATCH LIVE: বাঁকুড়ার ওন্দায় 'শাহি' জনসভা, দেখুন সরাসরি.... - AMIT SHAH ELECTION CAMPAIGN RALLY
Published : April 11, 2026 at 1:08 PM IST
আজ বঙ্গে তিন জনসভা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের । বাঁকুড়ায় দু'টি ও একটি পুরুলিয়া ৷ বাঁকুড়া ওন্দা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অমরনাথ শাখার সমর্থনে রামসাগর ফিশারি ময়দানে এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন অমিত শাহ ৷ এর পরে ছাতনার বিজেপি প্রার্থী সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে ঝাঁটিপাহাড়ি লাগোয়া এথানি ফুটবল ময়দানে সভা করবেন তিনি ৷ তারপর পুরুলিয়ায় জনসভা করবেন তিনি ৷ বাঘমুন্ডির কুশলডি ক্রিকেট ময়দানে জনসভা করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ বাঘমুন্ডি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রহিদাস মাহাতোর সমর্থনে শাহের এই জনসভা ৷ গতকালই বঙ্গভোটের সংকল্প পত্র প্রকাশ করেছে বিজেপি ৷ সংকল্প পত্র প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পরিষ্কার জানিয়ে দেন বাংলায় বিজেপি সরকার গড়লে অনুপ্রবেশকারীদের 'ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট' করবে ৷ পাশাপাশি সরকার গড়ার 6 মাসের মধ্যে রাজ্যে লাগু হবে অভিন্ন দেওয়ানিবিধি (UCC) ৷
