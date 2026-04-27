WATCH LIVE: চন্দননগরে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে রোড-শো করছেন অমিত শাহ, দেখুন সরাসরি... - AMIT SHAH ROAD SHOW

নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ (পিটিআই)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 27, 2026 at 1:44 PM IST

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফা ভোটগ্রহণের আগে আজ শেষ প্রচার ৷ আজও জমজমাট প্রচারে শাসক-বিরোধী ৷ সকাল সকাল গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে দর্শন করে বঙ্গভোটের শেষ দফার নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ ৷ চন্দননগরে রোড-শো করছেন তিনি । বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন গুহর সমর্থনে এই নির্বাচনী প্রচার । চন্দননগর কুটির মাঠে হেলিপ্যাডে নেবে জিটি রোড ধরে এই রোড শো হচ্ছে । বাগবাজার থেকে লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার পর্যন্ত বর্ণাঢ্য প্রচারের ব্যবস্থা করেছে বিজেপি । সেই জন্য পতাকা ও ব্যানারে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রাস্তা । চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট ও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । একাধিক রাস্তায় নো এন্ট্রি করে দেওয়া হয়েছে ।

