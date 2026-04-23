WATCH LIVE: চলছে প্রথম দফার ভোট, বলাগড়ে জনসভা অমিত শাহের; দেখুন সরাসরি... - AMIT SHAH BENGAL ELECTION CAMPAIGN
Published : April 23, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : April 23, 2026 at 3:56 PM IST
রাজ্যে চলছে প্রথম দফার ভোট ৷ প্রথম দফার ভোটের মধ্যে দ্বিতীয় দফার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার বঙ্গে প্রচার কর্মসূচি করছেন নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর আজ দু'টি জনসভা ও একটি রোড-শো রয়েছে ৷ একইদিনে প্রচারের ময়দানে বিজেপি'র দুই 'ঘোড়া' ৷ একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, অন্যদিকে অমিত শাহ ৷ আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অমিত শাহের দু'টি জনসভা ও একটি রোড শো রয়েছে ৷ প্রথমটি রয়েছে হুগলির বলাগড়ে ৷ এরপর রয়েছে জেলারই পুরশুড়ায় ৷ গতকালই জেলায় প্রচার কর্মসূচি ছিল বিজেপির এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ৷ আজ অমিত শাহের শেষ প্রচার কর্মসূচি রয়েছে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামে ৷ সেখানে তিনি একটি রোড শো করবেন ৷ আজকের বলাগড়ের সভা ঘিরে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ গতকালই অনুপ্রবেশ-সহ একাধিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল সরকারকে আক্রমন করেন তিনি ৷ আজ বলাগড়েও অন্যথা হয়নি। এখন বিজেপি প্রার্থী সুমনা সরকারের সমর্থনে জিরাট কবুড়া পাঁচপাড়া খেলার মাঠ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জনসভা সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
