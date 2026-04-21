WATCH LIVE: শিলিগুড়িতে অমিত শাহ'র জনসভা, দেখুন সরাসরি... - AMIT SHAH BENGAL ELECTION CAMPAIGN
Published : April 21, 2026 at 11:20 AM IST|
Updated : April 21, 2026 at 11:45 AM IST
প্রথম দফার ভোটে আজই শেষ প্রচার ৷ শেষদিনের প্রচারে উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাঁর আজ 4টি জনসভা রয়েছে ৷ প্রথম সভা করছেন শিলিগুড়ি সংলগ্ন সুকনা হাইস্কুল ময়দানে ৷ এরপর তিনি কুল্টি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে পশ্চিম বর্ধমানে পৌঁছবেন ৷ সেখান থেকে তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরে শালবনি বিধানসভা কেন্দ্রে যাবেন ৷ অমিত শাহের আজকের শেষ সভা রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডিপুরে ৷ এখন তিনি দার্জিলিং ও কার্শিয়াং বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন ৷ সভা ঘিরে রয়েছে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ বঙ্গে ভোট প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বরাবরই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানাচ্ছেন ৷ সুকনা হাইস্কুল ময়দান থেকে অমিত শাহ'র জনসভা সরাসরি দেখছেন ইটিভি ভারতে ৷
