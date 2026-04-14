WATCH LIVE: কালিয়াগঞ্জ রোড-শো'য়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, দেখুন সরাসরি...
Published : April 14, 2026 at 1:47 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 1:55 PM IST
আজ উত্তরবঙ্গে জমজমাট রাজনৈতিক কর্মসূচি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আজ তিনটি জনসভা রয়েছে ও একটি রোড-শো রয়েছে ৷ প্রথমেই তিনি উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে রোড-শো কর্মসূচি সারছেন ৷ এরপর তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর, তপন এবং কুমারগঞ্জ কেন্দ্রের পদ্মপ্রার্থীর সমর্থনে আজ প্রথম জনসভা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ গঙ্গারামপুর ব্লকের গচিহার এলাকার মাঠে তাই আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ সভা থেকেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানাচ্ছেন অমিত শাহ। এরপর তিনি দ্বিতীয় জনসভা করবেন মানিকচক ও মোথাবাড়ির বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে ৷ দক্ষিণ মালদার মানিকচকের মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুল গ্রাউন্ডে ইতিমধ্যেই বঙ্গ বিজেপি শিবির প্রস্তুত রয়েছে ৷ আজ অমিত শাহের শেষ জনসভা রয়েছে উত্তর মালদার গাজোলে ৷ গাজোল ও হবিবপুরের গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীদের সমর্থনে তিনি আপু দাস টোল প্লাজা, স্টোন ফিল্ডের জনসভায় বক্তব্য রাখবেন ৷ এখন প্রভাতী সুন্দরী হাইস্কুল মাঠ থেকে অমিত শাহের রোড-শো সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
আজ উত্তরবঙ্গে জমজমাট রাজনৈতিক কর্মসূচি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আজ তিনটি জনসভা রয়েছে ও একটি রোড-শো রয়েছে ৷ প্রথমেই তিনি উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে রোড-শো কর্মসূচি সারছেন ৷ এরপর তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর, তপন এবং কুমারগঞ্জ কেন্দ্রের পদ্মপ্রার্থীর সমর্থনে আজ প্রথম জনসভা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ গঙ্গারামপুর ব্লকের গচিহার এলাকার মাঠে তাই আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ৷ সভা থেকেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানাচ্ছেন অমিত শাহ। এরপর তিনি দ্বিতীয় জনসভা করবেন মানিকচক ও মোথাবাড়ির বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে ৷ দক্ষিণ মালদার মানিকচকের মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুল গ্রাউন্ডে ইতিমধ্যেই বঙ্গ বিজেপি শিবির প্রস্তুত রয়েছে ৷ আজ অমিত শাহের শেষ জনসভা রয়েছে উত্তর মালদার গাজোলে ৷ গাজোল ও হবিবপুরের গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীদের সমর্থনে তিনি আপু দাস টোল প্লাজা, স্টোন ফিল্ডের জনসভায় বক্তব্য রাখবেন ৷ এখন প্রভাতী সুন্দরী হাইস্কুল মাঠ থেকে অমিত শাহের রোড-শো সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷