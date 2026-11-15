ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকল আসানসোল শিল্পাঞ্চল, কমল দৃশ্যমানতা
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Published : November 15, 2026 at 11:38 AM IST
নভেম্বরের মাঝামাঝি, কিন্তু সেভাবে এখনও জাঁকিয়ে শীত পড়েনি শিল্পাঞ্চলে। তবে রবিবার সকাল দেখে খানিকটা হলেও স্বস্তি এসেছে শিল্পাঞ্চলবাসীদের মনে। এদিন সকাল থেকেই বেশ শিরশিরে উত্তরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সেইসঙ্গে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে গিয়েছে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা। আসানসোল শহর থেকে শুরু করে রানিগঞ্জ, কুলটি, বার্নপুর-সহ শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়।
বেলা বাড়ার পরেও কুয়াশার দাপট বিশেষ কমেনি। দীর্ঘক্ষণ ধরে কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকে পুরো শিল্পাঞ্চল। কুয়াশার জেরে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক এবং জিটি রোডে যান চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখা যায় চালকদের। দুর্ঘটনা এড়াতে গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়েই ধীরগতিতে চলাচল করে ছোট-বড় বিভিন্ন যানবাহন। বিশেষ করে ভোর ও সকালবেলায় কম দৃশ্যমানতার কারণে রাস্তায় বাড়তি সতর্কতা দেখা যায়।
আজ রবিবার, ছুটির দিন। পাশাপাশি, ছটপুজোর প্রথম অর্ঘ্য নিবেদনের দিন হওয়ায় সকাল থেকেই শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে ছিল উৎসবের আবহ। তার মধ্যেই শীতের আমেজ আর ঘন কুয়াশার মেলবন্ধনে আসানসোলের সকাল হয়ে ওঠে অন্য রকম। প্রকৃতির এই বদলে যাওয়া রূপ উপভোগ করেন শহরবাসী।
নভেম্বরের মাঝামাঝি, কিন্তু সেভাবে এখনও জাঁকিয়ে শীত পড়েনি শিল্পাঞ্চলে। তবে রবিবার সকাল দেখে খানিকটা হলেও স্বস্তি এসেছে শিল্পাঞ্চলবাসীদের মনে। এদিন সকাল থেকেই বেশ শিরশিরে উত্তরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সেইসঙ্গে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে গিয়েছে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা। আসানসোল শহর থেকে শুরু করে রানিগঞ্জ, কুলটি, বার্নপুর-সহ শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়।
বেলা বাড়ার পরেও কুয়াশার দাপট বিশেষ কমেনি। দীর্ঘক্ষণ ধরে কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকে পুরো শিল্পাঞ্চল। কুয়াশার জেরে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক এবং জিটি রোডে যান চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখা যায় চালকদের। দুর্ঘটনা এড়াতে গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়েই ধীরগতিতে চলাচল করে ছোট-বড় বিভিন্ন যানবাহন। বিশেষ করে ভোর ও সকালবেলায় কম দৃশ্যমানতার কারণে রাস্তায় বাড়তি সতর্কতা দেখা যায়।
আজ রবিবার, ছুটির দিন। পাশাপাশি, ছটপুজোর প্রথম অর্ঘ্য নিবেদনের দিন হওয়ায় সকাল থেকেই শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে ছিল উৎসবের আবহ। তার মধ্যেই শীতের আমেজ আর ঘন কুয়াশার মেলবন্ধনে আসানসোলের সকাল হয়ে ওঠে অন্য রকম। প্রকৃতির এই বদলে যাওয়া রূপ উপভোগ করেন শহরবাসী।