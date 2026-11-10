মোমোর দোকানের আড়ালে আধার-ভোটার কার্ড তৈরি ! শাটার নামাল বিজেপি
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Published : November 10, 2026 at 5:45 PM IST
দুর্গাপুর, 10 নভেম্বর: বাইরে মোমোর হোর্ডিং, অথচ দোকানের ভিতরে তৈরি হচ্ছে আধার, ভোটার ও প্যান কার্ড ! এমনই অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের প্রান্তিকা পাঁচমাথা মোড়ে । অতিরিক্ত টাকা নিয়ে এবং প্রয়োজনীয় নথি ছাড়াই কার্ড তৈরির অভিযোগ তুলে একটি দোকানের শাটার নামিয়ে দেন বিজেপি কর্মীরা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ । যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দোকানের মালিক।
দুর্গাপুরের ১ নম্বর মণ্ডলের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অতুল বাগদি বলেন, "তৃণমূল আমল থেকে এ ধরনের কাজ করছে এরা । তৃণমূল নেতাদের মোটা টাকা নিয়ে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বানিয়ে দেওয়ার কাজও করত এরা । বর্তমানে আর এসব চলবে না । বৈধ নথি থাকতে হবে, আর অতিরিক্ত টাকা নেওয়া যাবে না । আমরা পুলিশের কাছে আবেদন করেছি, যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।" অন্য দিকে, সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন দোকানের মালিক মুকেশ কুমার সাউ । দোকান ঘিরে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ এবং শাটার নামিয়ে দেওয়ার ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ।
দুর্গাপুর, 10 নভেম্বর: বাইরে মোমোর হোর্ডিং, অথচ দোকানের ভিতরে তৈরি হচ্ছে আধার, ভোটার ও প্যান কার্ড ! এমনই অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের প্রান্তিকা পাঁচমাথা মোড়ে । অতিরিক্ত টাকা নিয়ে এবং প্রয়োজনীয় নথি ছাড়াই কার্ড তৈরির অভিযোগ তুলে একটি দোকানের শাটার নামিয়ে দেন বিজেপি কর্মীরা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ । যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দোকানের মালিক।
দুর্গাপুরের ১ নম্বর মণ্ডলের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অতুল বাগদি বলেন, "তৃণমূল আমল থেকে এ ধরনের কাজ করছে এরা । তৃণমূল নেতাদের মোটা টাকা নিয়ে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বানিয়ে দেওয়ার কাজও করত এরা । বর্তমানে আর এসব চলবে না । বৈধ নথি থাকতে হবে, আর অতিরিক্ত টাকা নেওয়া যাবে না । আমরা পুলিশের কাছে আবেদন করেছি, যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।" অন্য দিকে, সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন দোকানের মালিক মুকেশ কুমার সাউ । দোকান ঘিরে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ এবং শাটার নামিয়ে দেওয়ার ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ।