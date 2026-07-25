তৃণমূলের আমলে ব্যবসা করতে গেলে তোলা দিতে হত ৷ এমন অভিযোগ তুলে বারবার সরব হয়েছে বিজেপি। এবার সেই একই পদ্ধতিতে বিজেপির এক স্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে বেহালা 117 নম্বর ওয়ার্ডের 2 নম্বর মণ্ডল সভাপতি তুহিন পাল ৷ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ স্থানীয় ব্যবসায়ী তথা প্রোমোটার কাশীনাথ মণ্ডলের ৷কাশীনাথের অভিযোগ তিনি 117 নম্বর ওয়ার্ডের একটি জায়গায় প্রোমোটিংয়ের কাজ শুরু করতে উদ্যোগী হন। সেই সময় তাঁকে তুহিন নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠান। অভিযোগ সেখানে কাশীনাথকে বলা হয় কাজ শুরু করতে হলে বিজেপির ফান্ডে 5 লক্ষ টাকা দিতে হবে। কিন্তু এত টাকা দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানান কাশীনাথ। অভিযোগ এরপরই বিষয়টি নিয়ে তিনি সমস্যায় পড়েন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বেহালা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যবসায়ী। তাঁর দাবি তুহিন তাঁর কাছে টাকা চেয়েছিলেন ৷টাকা লেনদেনের সেই কথোপকথনের একটি অডিয়ো রেকর্ড বর্তমানে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তবে বিজেপির নেতৃত্ব বারবার দাবি করে এসেছে তাদের শাসনকালে ব্যবসা করতে গেলে কোনওরকম তোলা দিতে হবে না ৷ আর সেই পদ্ম শিবিরের স্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা ৷