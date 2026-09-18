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কস্টিউম পরে বিশ্বভারতীর সুইমিংপুলে দুধকুমার, কৃষিমন্ত্রীকে উৎসাহ সকলের

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কস্টিউম পরে বিশ্বভারতীর সুইমিংপুলে দুধকুমার (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2026 at 4:16 PM IST

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প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে বিশ্বভারতীর সুইমিংপুলে সাঁতারে নেমে সবাইকে চমক দিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল ৷ শিল্পোৎসব উপলক্ষে বিশ্বভারতীর সুইমিং পুলে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সুইমিং পুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও কর্মী সঙ্ঘের আয়োজিত প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত ছিলেন ময়ূরেশ্বর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী । ছিলেন উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষও। 

অতিথি হিসেবে এসে সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন মন্ত্রী ৷ চোখে সাঁতারু চশমা ও পোশাক পরে সাঁতার কাটলেন দুধকুমার। উপভোগ করলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য থেকে শুরু করে আধিকারিক, সাঁতার প্রতিযোগীরা ৷ উৎসাহ দিতে থাকেন উপস্থিত থাকা সকলে ৷ গ্রামের ছেলে, বরাবরই সাদামাটা জীবনযাপন করেন তিনি। 

তিনি জানালেন, গ্রামের পুকুরে সাঁতার কেটে, স্নান করে বড় হয়েছেন। তাই বিশ্বভারতীর সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন ৷ মন্ত্রীর সাঁতার কাটার দৃশ্য মোবাইলের লেন্সবন্দি করলেন সকলে ৷ উল্লেখ্য, ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে এবার প্রথমবারের জন্য বিধানসভায় পা-রাখেন বিজেপির এই প্রবীণ নেতা।

প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে বিশ্বভারতীর সুইমিংপুলে সাঁতারে নেমে সবাইকে চমক দিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল ৷ শিল্পোৎসব উপলক্ষে বিশ্বভারতীর সুইমিং পুলে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সুইমিং পুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও কর্মী সঙ্ঘের আয়োজিত প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত ছিলেন ময়ূরেশ্বর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী । ছিলেন উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষও। 

অতিথি হিসেবে এসে সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন মন্ত্রী ৷ চোখে সাঁতারু চশমা ও পোশাক পরে সাঁতার কাটলেন দুধকুমার। উপভোগ করলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য থেকে শুরু করে আধিকারিক, সাঁতার প্রতিযোগীরা ৷ উৎসাহ দিতে থাকেন উপস্থিত থাকা সকলে ৷ গ্রামের ছেলে, বরাবরই সাদামাটা জীবনযাপন করেন তিনি। 

তিনি জানালেন, গ্রামের পুকুরে সাঁতার কেটে, স্নান করে বড় হয়েছেন। তাই বিশ্বভারতীর সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন ৷ মন্ত্রীর সাঁতার কাটার দৃশ্য মোবাইলের লেন্সবন্দি করলেন সকলে ৷ উল্লেখ্য, ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে এবার প্রথমবারের জন্য বিধানসভায় পা-রাখেন বিজেপির এই প্রবীণ নেতা।

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TAGGED:

AGRICULTURAL MINISTER DUDHKUMAR
DUDHKUMAR MONDAL
VISVA BHARATI SWIMMING POOL
সুইমিংপুলে দুধকুমার
DUDHKUMAR IN SWIMMING POOL

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