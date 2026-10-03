লক্ষ্য বিকশিত ভারত নির্মাণ, শিশুপুষ্টি ও প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষ জোর: অগ্নিমিত্রা

লক্ষ্য বিকশিত ভারত নির্মাণ, শিশুপুষ্টি ও প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষ জোর: অগ্নিমিত্রা
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Published : October 3, 2026 at 8:47 PM IST
সম্পূর্ণভাবে বিকশিত ভারত তৈরি করতে 2047 সালকে লক্ষ্যমাত্র ধরে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ ৷ এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তাঁর মতে, বিকশিত বাংলা না-হলে বিকশিত ভারত তৈরি সম্ভব নয় ৷ বাংলায় যে স্বর্ণযুগ ছিল, সেই বাংলার নবজাগরণের যুগকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে ৷ আর সেই দিন ফিরে আসতে পারে বর্তমান শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করলে ৷ আসানসোলে একাধিক নতুন আইসিডিএস সেন্টার উদ্বোধনে এসে এমন উক্তি করেন অগ্নিমিত্রা পাল ৷
শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও পুষ্টির ভিত্তি সুদৃঢ় করতে রাজ্যজুড়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ অঙ্গনওয়াড়ির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এরকম 70টি আইসিডিএস সেন্টার গড়ে উঠতে চলেছে ৷ এক একটিতে খরচ পড়বে প্রায় 21 লক্ষ টাকা ৷
শনিবার বার্নপুরের শ্যামবাঁধ এলাকায় নতুন আইসিডিএস সেন্টারের উদ্বোধন করে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "শিশুদের পুষ্টির সঙ্গে শিক্ষার ভিত গড়া অত্যন্ত জরুরি ৷ কেন্দ্রগুলিতে শিশু ও মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি গুণগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ৷"
তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন 2047 সালে বিকশিত ভারত গড়া ৷ দেশ সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছে ৷ আজকের এই ছোট শিশুরাই 2047 সালের 'বিকশিত ভারত'-এর মূল চালিকাশক্তি হবে ৷ তাই তাদের স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা রাজ্য সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার ৷"
সম্পূর্ণভাবে বিকশিত ভারত তৈরি করতে 2047 সালকে লক্ষ্যমাত্র ধরে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ ৷ এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তাঁর মতে, বিকশিত বাংলা না-হলে বিকশিত ভারত তৈরি সম্ভব নয় ৷ বাংলায় যে স্বর্ণযুগ ছিল, সেই বাংলার নবজাগরণের যুগকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে ৷ আর সেই দিন ফিরে আসতে পারে বর্তমান শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করলে ৷ আসানসোলে একাধিক নতুন আইসিডিএস সেন্টার উদ্বোধনে এসে এমন উক্তি করেন অগ্নিমিত্রা পাল ৷
শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও পুষ্টির ভিত্তি সুদৃঢ় করতে রাজ্যজুড়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ অঙ্গনওয়াড়ির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও নতুন ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এরকম 70টি আইসিডিএস সেন্টার গড়ে উঠতে চলেছে ৷ এক একটিতে খরচ পড়বে প্রায় 21 লক্ষ টাকা ৷
শনিবার বার্নপুরের শ্যামবাঁধ এলাকায় নতুন আইসিডিএস সেন্টারের উদ্বোধন করে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "শিশুদের পুষ্টির সঙ্গে শিক্ষার ভিত গড়া অত্যন্ত জরুরি ৷ কেন্দ্রগুলিতে শিশু ও মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি গুণগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ৷"
তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন 2047 সালে বিকশিত ভারত গড়া ৷ দেশ সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছে ৷ আজকের এই ছোট শিশুরাই 2047 সালের 'বিকশিত ভারত'-এর মূল চালিকাশক্তি হবে ৷ তাই তাদের স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা রাজ্য সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার ৷"