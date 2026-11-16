সেনা ছাউনির জলট্যাঙ্কে হস্তিশাবক ! জওয়ান-বনকর্মীদের তৎপরতায় রক্ষা

সেনা ছাউনির জলট্যাঙ্কে হস্তিশাবক ! জওয়ান-বনকর্মীদের তৎপরতায় রক্ষা
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Published : November 16, 2026 at 10:04 AM IST
বাগডোগরার ব্যাংডুবি সেনা ছাউনির অন্দরে থাকা জলের ট্যাঙ্কে পড়ে গিয়ে ফের বিপাকে পড়ল বুনো হাতি। রবিবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'ত্রিশক্তি কোর'-এর জওয়ান এবং বন দফতরের কর্মীদের যৌথ ও দ্রুত তৎপরতায় হাতিটিকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
উদ্ধারের পর হস্তিশাবকটিকে তার দলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। দ্রুত পদক্ষেপের ফলে বড়সড় প্রাণহানি এড়ানো গেলেও সেনা ছাউনির ভিতরে অবস্থিত এই ধরনের খোলা জলাশয় বা ট্যাঙ্কে বারবার হাতি পড়ে যাওয়ার ঘটনায় রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বন বিভাগ।
ঘটনাটি মোটেও বিচ্ছিন্ন কোনও দুর্ঘটনা নয়, বরং চলতি মাসেই একই ধরনের আরও একটি বিপত্তি ঘটেছিল এই ব্যাংডুবি সেনা ছাউনিতেই। দিনকয়েক আগেই ছাউনির ভিতরে জলের ট্যাঙ্কে একটি হস্তিশাবক পড়ে গিয়েছিল। সেবারও সেনা জওয়ান ও বনকর্মীদের চেষ্টায় শাবকটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু সপ্তাহখানেকের ব্যবধানে গতকাল ফের একই ঘটনায় সেনা ছাউনির ভিতরের পরিকাঠামো এবং বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
উত্তরবঙ্গের বাগডোগরা ও ব্যাংডুবি সংলগ্ন বনাঞ্চলটি হাতি চলাচলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করিডর হিসেবে পরিচিত। খাবারের সন্ধানে প্রায়ই হাতির দল লোকালয় এবং সংলগ্ন সেনা ছাউনির এলাকায় ঢুকে পড়ে। ছাউনির ভিতরে অরক্ষিত বা নিচু পাঁচিলের জলের ট্যাঙ্কগুলি অন্ধকারে কিংবা তাড়াহুড়োয় চলাচলের সময় হাতিদের কাছে মরণফাঁদ হয়ে উঠছে। বারবার একই জায়গায় দুর্ঘটনায় চিন্তিত বন আধিকারিকরা মনে করছেন, কেবল উদ্ধারকাজ চালানোই যথেষ্ট নয়, বরং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করাই এখন মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।
বাগডোগরার ব্যাংডুবি সেনা ছাউনির অন্দরে থাকা জলের ট্যাঙ্কে পড়ে গিয়ে ফের বিপাকে পড়ল বুনো হাতি। রবিবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'ত্রিশক্তি কোর'-এর জওয়ান এবং বন দফতরের কর্মীদের যৌথ ও দ্রুত তৎপরতায় হাতিটিকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
উদ্ধারের পর হস্তিশাবকটিকে তার দলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। দ্রুত পদক্ষেপের ফলে বড়সড় প্রাণহানি এড়ানো গেলেও সেনা ছাউনির ভিতরে অবস্থিত এই ধরনের খোলা জলাশয় বা ট্যাঙ্কে বারবার হাতি পড়ে যাওয়ার ঘটনায় রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বন বিভাগ।
ঘটনাটি মোটেও বিচ্ছিন্ন কোনও দুর্ঘটনা নয়, বরং চলতি মাসেই একই ধরনের আরও একটি বিপত্তি ঘটেছিল এই ব্যাংডুবি সেনা ছাউনিতেই। দিনকয়েক আগেই ছাউনির ভিতরে জলের ট্যাঙ্কে একটি হস্তিশাবক পড়ে গিয়েছিল। সেবারও সেনা জওয়ান ও বনকর্মীদের চেষ্টায় শাবকটিকে উদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু সপ্তাহখানেকের ব্যবধানে গতকাল ফের একই ঘটনায় সেনা ছাউনির ভিতরের পরিকাঠামো এবং বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
উত্তরবঙ্গের বাগডোগরা ও ব্যাংডুবি সংলগ্ন বনাঞ্চলটি হাতি চলাচলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করিডর হিসেবে পরিচিত। খাবারের সন্ধানে প্রায়ই হাতির দল লোকালয় এবং সংলগ্ন সেনা ছাউনির এলাকায় ঢুকে পড়ে। ছাউনির ভিতরে অরক্ষিত বা নিচু পাঁচিলের জলের ট্যাঙ্কগুলি অন্ধকারে কিংবা তাড়াহুড়োয় চলাচলের সময় হাতিদের কাছে মরণফাঁদ হয়ে উঠছে। বারবার একই জায়গায় দুর্ঘটনায় চিন্তিত বন আধিকারিকরা মনে করছেন, কেবল উদ্ধারকাজ চালানোই যথেষ্ট নয়, বরং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করাই এখন মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।