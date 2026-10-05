2 দিন পর এনক্লোজার ছেড়ে বক্সার জঙ্গলে ঢুকল বাঘিনি
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Published : October 5, 2026 at 11:58 AM IST
Tigress at Buxa Tiger Reserve Forest: এনক্লোজারের গণ্ডি পেরিয়ে বক্সার গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল তিন বছরের বাঘিনি । দুই দিন ধরে এনক্লোজারের দরজা খোলা থাকলেও বাইরে বেরনোর কোনও চেষ্টা দেখা যাচ্ছিল না তার মধ্যে । নতুন পরিবেশ ধীরে ধীরে চিনে নেওয়ার পর অবশেষে নিজের ইচ্ছেতেই জঙ্গলের পথে পা বাড়াল বাঘিনি ।
গত 2 অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীতে বক্সার 2.2 হেক্টরের প্রাকৃতিক এনক্লোজারের দরজা খুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব । দরজা খুলে দেওয়ার পরও অবশ্য এনক্লোজার ছেড়ে বের হয়নি বাঘিনি । গাছের ছায়ায় বিশ্রাম, কখনও জলে গা ভিজিয়ে নতুন পরিবেশকে যেন ধীরে ধীরে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল সে ।
এরপর কেটে যায় দুই দিন । এনক্লোজারের দরজা খোলা থাকলেও বাইরে বেরোনোর কোনও চেষ্টাই করেনি বাঘিনি । অবশেষে রবিবার বিকেল 4টে 50 মিনিট নাগাদ এনক্লোজার ছেড়ে বক্সার জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করে । বন দফতরের প্রকাশ করা ভিডিয়োতে ধরা পড়েছে সেই মুহূর্ত ।
বিহারের বাল্মিকীর জঙ্গলের পরিবেশে এতদিন অভ্যস্ত ছিল সে । তাই বক্সার নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় নেওয়াটা স্বাভাবিক বলে মনে করছেন বনকর্তারা । রেডিও কলারের মাধ্যমে বাঘিনির গতিবিধির উপর নজর রাখবেন বনকর্মী ও বিশেষজ্ঞরা ।
Tigress at Buxa Tiger Reserve Forest: এনক্লোজারের গণ্ডি পেরিয়ে বক্সার গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল তিন বছরের বাঘিনি । দুই দিন ধরে এনক্লোজারের দরজা খোলা থাকলেও বাইরে বেরনোর কোনও চেষ্টা দেখা যাচ্ছিল না তার মধ্যে । নতুন পরিবেশ ধীরে ধীরে চিনে নেওয়ার পর অবশেষে নিজের ইচ্ছেতেই জঙ্গলের পথে পা বাড়াল বাঘিনি ।
গত 2 অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীতে বক্সার 2.2 হেক্টরের প্রাকৃতিক এনক্লোজারের দরজা খুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব । দরজা খুলে দেওয়ার পরও অবশ্য এনক্লোজার ছেড়ে বের হয়নি বাঘিনি । গাছের ছায়ায় বিশ্রাম, কখনও জলে গা ভিজিয়ে নতুন পরিবেশকে যেন ধীরে ধীরে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল সে ।
এরপর কেটে যায় দুই দিন । এনক্লোজারের দরজা খোলা থাকলেও বাইরে বেরোনোর কোনও চেষ্টাই করেনি বাঘিনি । অবশেষে রবিবার বিকেল 4টে 50 মিনিট নাগাদ এনক্লোজার ছেড়ে বক্সার জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করে । বন দফতরের প্রকাশ করা ভিডিয়োতে ধরা পড়েছে সেই মুহূর্ত ।
বিহারের বাল্মিকীর জঙ্গলের পরিবেশে এতদিন অভ্যস্ত ছিল সে । তাই বক্সার নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় নেওয়াটা স্বাভাবিক বলে মনে করছেন বনকর্তারা । রেডিও কলারের মাধ্যমে বাঘিনির গতিবিধির উপর নজর রাখবেন বনকর্মী ও বিশেষজ্ঞরা ।