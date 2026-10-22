350 বছরের দুর্গাপুজো ! বাড়ির প্রতিমা কাঁধে নিয়ে নিরঞ্জনের পথে বিশ্বনাথ

350 বছরের দুর্গাপুজো ! বাড়ির প্রতিমা কাঁধে নিয়ে নিরঞ্জনের পথে বিশ্বনাথ
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Published : October 22, 2026 at 12:25 PM IST
Biswanath Basu Family Puja: 350 বছরের প্রাচীন বসু বাড়ির দুর্গাপুজো । আর সেই পুজোর বিজয়া দশমীতে নিজের কাঁধে দুর্গাপ্রতিমা তুলে নিয়ে নিরঞ্জনের পথে হাঁটলেন অভিনেতা বিশ্বনাথ বসু । গ্ল্যামার ও টলিউডের আলোর দুনিয়া থেকে দূরে, উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া ব্লকের আড়বেলিয়া গ্রামে নিজের শেকড়ের টানে ফিরে এসে এভাবেই পারিবারিক ঐতিহ্যকে বুকে আগলে রাখলেন তিনি ।
ইছামতি নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা আড়বেলিয়ার এই প্রাচীন বসু পরিবার এই অঞ্চলের দীর্ঘ ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । তৎকালীন নদীমাতৃক বাংলার এই উর্বর জনপদে বসু পরিবারের পূর্বপুরুষরা জমিদার ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ গঠনে এই পরিবারের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী । সময়ের পালাবদল ঘটলেও বসু বাড়ির ঐতিহ্য এবং সাড়ে তিন শতাব্দী প্রাচীন দুর্গাপুজো আজও তার নিজস্ব নিয়ম ও নিষ্ঠা বজায় রেখে চলেছে ।
আধুনিকতার আড়ম্বরের চেয়ে প্রাচীন লৌকিক আচার ও পারিবারিক নিয়মানুবর্তিতাকেই এখানে সর্বদা বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় । সারা বছর শ্যুটিংয়ের ব্যস্ততা থাকলেও পুজোর দিনগুলিতে নিজের এই ভিটেমাটিতে ফিরে আসা বিশ্বনাথ বসুর চিরকালীন অভ্যাস । বসু বাড়ির এই ঐতিহাসিক পুজোয় পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে তিনিও সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন । আর বিজয়া দশমী আসতেই সেই দায়িত্ব আরও গভীর রূপ নেয় । তারকা পরিচয়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে অভিনেতা নিজে কাঁধে তুলে নেন দুর্গাপ্রতিমা । তারাগুনিয়া ইছামতি নদীর ঘাটের উদ্দেশে চলে সেই শোভাযাত্রা ।
Biswanath Basu Family Puja: 350 বছরের প্রাচীন বসু বাড়ির দুর্গাপুজো । আর সেই পুজোর বিজয়া দশমীতে নিজের কাঁধে দুর্গাপ্রতিমা তুলে নিয়ে নিরঞ্জনের পথে হাঁটলেন অভিনেতা বিশ্বনাথ বসু । গ্ল্যামার ও টলিউডের আলোর দুনিয়া থেকে দূরে, উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া ব্লকের আড়বেলিয়া গ্রামে নিজের শেকড়ের টানে ফিরে এসে এভাবেই পারিবারিক ঐতিহ্যকে বুকে আগলে রাখলেন তিনি ।
ইছামতি নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা আড়বেলিয়ার এই প্রাচীন বসু পরিবার এই অঞ্চলের দীর্ঘ ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । তৎকালীন নদীমাতৃক বাংলার এই উর্বর জনপদে বসু পরিবারের পূর্বপুরুষরা জমিদার ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ গঠনে এই পরিবারের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী । সময়ের পালাবদল ঘটলেও বসু বাড়ির ঐতিহ্য এবং সাড়ে তিন শতাব্দী প্রাচীন দুর্গাপুজো আজও তার নিজস্ব নিয়ম ও নিষ্ঠা বজায় রেখে চলেছে ।
আধুনিকতার আড়ম্বরের চেয়ে প্রাচীন লৌকিক আচার ও পারিবারিক নিয়মানুবর্তিতাকেই এখানে সর্বদা বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় । সারা বছর শ্যুটিংয়ের ব্যস্ততা থাকলেও পুজোর দিনগুলিতে নিজের এই ভিটেমাটিতে ফিরে আসা বিশ্বনাথ বসুর চিরকালীন অভ্যাস । বসু বাড়ির এই ঐতিহাসিক পুজোয় পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে তিনিও সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন । আর বিজয়া দশমী আসতেই সেই দায়িত্ব আরও গভীর রূপ নেয় । তারকা পরিচয়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে অভিনেতা নিজে কাঁধে তুলে নেন দুর্গাপ্রতিমা । তারাগুনিয়া ইছামতি নদীর ঘাটের উদ্দেশে চলে সেই শোভাযাত্রা ।