WATCH LIVE: ওন্দায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড-শো, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE ROAD SHOW LIVE
Published : April 16, 2026 at 4:20 PM IST
হাতে আর মাত্র ছ'দিন ৷ তারপরই বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট ৷ উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেরও বেশ কিছু জেলাতে নির্বাচন রয়েছে সেদিন ৷ প্রথম দফার আগে তাই দুই বঙ্গেই জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ উত্তরে যখন প্রচার চালাচ্ছেন দলের সুপ্রিমো দক্ষিণে তখন দাপিয়ে জনসভা করছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ৷
বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুব্রত দত্ত (গোপি) এর সমর্থনে রোড শো করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ওন্দা স্টেডিয়াম থেকে ওন্দা চৌমাথা মোড় পর্যন্ত এই রোড শো করবেন তিনি ৷ তারপর কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ ওন্দা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো সরাসরি দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
