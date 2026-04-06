WATCH LIVE: মালদার চুড়িপট্টি থেকে ভবানীপুর মোড় পর্যন্ত অভিষেকের রোড শো, দেখুন সরাসরি... - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 6, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 3:56 PM IST
ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজ্যের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে মালদা জেলা ৷ এই জেলার 12টি আসনের লড়াইয়ে এগিয়ে থাকতে চেষ্টার কসুর নেই রাজ্যের শাসক দলের ৷ তিন দিনের সফর শেষে গতকাল সকালে জেলা ছেড়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি ফিরতে না-ফিরতেই সোমবার মালদায় আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ চাঁচল কেন্দ্রের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রের প্রার্থী মতিবুর রহমানের সমর্থনে এদিন হরিশ্চন্দ্রপুরে রোড-শো করছেন তিনি ৷ মালদার চুড়িপট্টি থেকে ভবানীপুর মোড় পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রোড শো হয় ৷ এরপর শিলিগুড়িতে নির্বাচনী প্রচার সারবেন তিনি ৷ তবে অভিষেেকের রোড-শো ঘিরে উন্মাদনায় হরিশ্চন্দ্রপুর ও চাঁচলের তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ৷ অভিষেকের রোড-শো সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
