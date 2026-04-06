ETV Bharat / Videos

WATCH LIVE: গৌতম দেবের সমর্থনে শিলিগুড়িতে অভিষেকের জনসভা, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিলিগুড়িতে অভিষেকের জনসভা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 6, 2026 at 6:58 PM IST

|

Updated : April 6, 2026 at 7:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ময়দানে জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শিলিগুড়িতে বিজেপি প্রার্থী করেছে শঙ্কর ঘোষকে ৷ 2011 সালের পর শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে জয় পায়নি তৃণমূল কংগ্রেস ৷ শঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে তাই এবার গৌতম দেবকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল ৷ শিলিগুড়ি বিধানসভার অধীনে থাকা 30টি ওয়ার্ডের মধ্যে 23টি ওয়ার্ড দখলে রয়েছে তৃণমূলের ৷ কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে ওই ওয়ার্ডগুলো থেকেই 21 হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে সেই খরা কাটানোর জন্য এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের বার্তা দেন ৷ রাজ্যে এবার দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ উত্তরবঙ্গে ভোট প্রথম দফায় অর্থাৎ 23 এপ্রিল ৷ শিলিগুড়িতে অভিষেকের জনসভা দেখুন সরাসরি ইটিভি ভারতে ৷  

For All Latest Updates

TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE LIVE
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
WB BENGAL ASSEMBLY POLLS 2026
ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Bangla Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

WATCH LIVE: মালদার চুড়িপট্টি থেকে ভবানীপুর মোড় পর্যন্ত অভিষেকের রোড শো, দেখুন সরাসরি...

April 6, 2026 at 3:40 PM IST
MAMATA BANERJEE

WATCH LIVE: শান্তিপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন মমতা, দেখুন সরাসরি...

April 6, 2026 at 2:52 PM IST
ABHISHEK BANERJEE ELECTION CAMPAIGN

WATCH LIVE: জলঙ্গিতে দুই প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা অভিষেকের, দেখুন সরাসরি...

April 6, 2026 at 1:52 PM IST
Mamata Banerjee at Purbasthali

WATCH LIVE: ভিক্ষা বা ভাতা নয়, যুবসাথীর টাকা পড়ুয়াদের হাত খরচ; পূর্বস্থলীতে মমতা

April 6, 2026 at 1:40 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.