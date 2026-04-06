WATCH LIVE: গৌতম দেবের সমর্থনে শিলিগুড়িতে অভিষেকের জনসভা, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE PUBLIC RALLY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 6, 2026 at 6:58 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 7:27 PM IST
শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ময়দানে জনসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শিলিগুড়িতে বিজেপি প্রার্থী করেছে শঙ্কর ঘোষকে ৷ 2011 সালের পর শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে জয় পায়নি তৃণমূল কংগ্রেস ৷ শঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে তাই এবার গৌতম দেবকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল ৷ শিলিগুড়ি বিধানসভার অধীনে থাকা 30টি ওয়ার্ডের মধ্যে 23টি ওয়ার্ড দখলে রয়েছে তৃণমূলের ৷ কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে ওই ওয়ার্ডগুলো থেকেই 21 হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে সেই খরা কাটানোর জন্য এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের বার্তা দেন ৷ রাজ্যে এবার দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ উত্তরবঙ্গে ভোট প্রথম দফায় অর্থাৎ 23 এপ্রিল ৷ শিলিগুড়িতে অভিষেকের জনসভা দেখুন সরাসরি ইটিভি ভারতে ৷
