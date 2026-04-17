Published : April 17, 2026 at 1:23 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 1:48 PM IST
হাতে আর মাত্র পাঁচ দিন ৷ তারপরই বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট ৷ উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেরও বেশ কিছু জেলাতে নির্বাচন রয়েছে সেদিন ৷ প্রথম দফার আগে তাই দুই বঙ্গেই জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ উত্তরে যখন প্রচার চালাচ্ছেন দলের সুপ্রিমো দক্ষিণে তখন দাপিয়ে জনসভা করছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ৷
ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে সবং বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মানস রঞ্জন ভূঁইয়ার সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আজকের জনসভা থেকে তিনি কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ এখান থেকে তিনি চলে যাবেন বসিরহাট ৷ সেখানে হিঙ্গলগঞ্জের প্রার্থীর সমর্থনে সভা করবেন তিনি ৷ সবংয়ের তেমাথানী পল্লীশ্রী রাইস মিল মাঠ থেকে সভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
