WATCH LIVE : হিঙ্গলগঞ্জের সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE LIVE
Published : April 17, 2026 at 2:47 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 3:15 PM IST
বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আনন্দ সরকারের সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার দু'বারের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক দেবেশ মণ্ডলকে সরিয়ে এখানে প্রার্থী করা হয়েছে পোর খাওয়া তৃণমূল নেতা আনন্দ সরকারকে । বিজেপির তরফ থেকে এখানে প্রার্থী করা হয়েছে রেখা পাত্রকে । তবে ভোট ময়দানে কোনও দলের প্রার্থীকেই কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মানতে নারাজ তৃণমূল ৷ শুরু থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো আক্রমণ অভিষেকের ৷ আজকের সভা থেকে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ এরপর রায়দিঘীর প্রার্থীর সমর্থনে সভা করবেন অভিষেক ৷ এখন নেবুখালি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মাঠ থেকে সভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
