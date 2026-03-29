WATCH LIVE: সন্দেশখালির সরবেড়িয়া হাইস্কুল গ্রাউন্ডে জনসভায় অভিষেক - ABHISHEK BANERJEE IS LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 29, 2026 at 3:56 PM IST|
Updated : March 29, 2026 at 4:29 PM IST
ভোটমুখী বাংলায় রবিবাসরীয় দুপুরে সন্দেশখালির সরবেড়িয়া হাইস্কুল গ্রাউন্ডের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তৃণমূলের অগণিত কর্মী, সমর্থকরা ভিড় করেছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন্ড কমান্ডের। দুপুরেই হেলিকপ্টারে সরবেড়িয়া মাঠে নেমে, সোজা জনসভায় হাজির হন অভিষেক। বছর দুয়েক আগে প্রত্যন্ত এই গ্রামগুলিতে নিত্যদিনই যাতায়াত লেগে থাকত মানবাধিকার কমিশনের সদস্য থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যমের। দেশজুড়ে সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছিল সন্দেশখালি ৷ গ্রামবাসীদের বিদ্রোহের মুখে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল রাজ্যের শাসকদলকে ৷ এই কেন্দ্রে এবারের তৃণমূলের প্রার্থী ঝর্ণা সর্দার ৷ তাঁরই হয়ে প্রচারে এসেছেন অভিষেক ৷ এর আগে আজ মুর্শিদাবাদের নওদার আমতলা হাইস্কুল খেলার মাঠের জনসভা করেছেন অভিষেক ৷ এখন রয়েছেন সন্দেশখালিতে ৷ অভিষেকের বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
