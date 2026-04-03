WATCH LIVE : বাঁকুড়ায় নির্বাচনী জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE RALLY LIVE
Published : April 3, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:55 PM IST
নির্বাচনী প্রচারে বাঁকুড়া পাত্রসায়েরে জনসভা করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এরপর খানাকুল লাইব্রেরি ফুটবল মাঠে নির্বাচনী প্রচারে যাবেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ৷ আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে খানাকুল বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পলাশ কুমার রায়ের সমর্থনে বক্তব্য রাখবেন তিনি ৷ নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে সভাস্থল । এই মহকুমার চারটি বিধানসভায় বিজেপির দখলে, তাই আরামবাগকে পাখির চোখ করে চারটি বিধানসভার আসন ফিরিয়ে আনার মরিয়া লড়াই করছে তৃণমূল । খানাকুল বিধানসভা বিদায়ী বিধায়ক ছিলেন সুশান্ত ঘোষ । এবারেও তিনিই বিজেপির প্রার্থী । তৃণমূল খানাকুল থেকে প্রার্থীকে করেছে পলাশ রায়কে । তাঁর সমর্থনেই আজকের সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে এই সভা থেকে তিনি কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷
নির্বাচনী প্রচারে বাঁকুড়া পাত্রসায়েরে জনসভা করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এরপর খানাকুল লাইব্রেরি ফুটবল মাঠে নির্বাচনী প্রচারে যাবেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ৷ আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে খানাকুল বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পলাশ কুমার রায়ের সমর্থনে বক্তব্য রাখবেন তিনি ৷ নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে সভাস্থল । এই মহকুমার চারটি বিধানসভায় বিজেপির দখলে, তাই আরামবাগকে পাখির চোখ করে চারটি বিধানসভার আসন ফিরিয়ে আনার মরিয়া লড়াই করছে তৃণমূল । খানাকুল বিধানসভা বিদায়ী বিধায়ক ছিলেন সুশান্ত ঘোষ । এবারেও তিনিই বিজেপির প্রার্থী । তৃণমূল খানাকুল থেকে প্রার্থীকে করেছে পলাশ রায়কে । তাঁর সমর্থনেই আজকের সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে এই সভা থেকে তিনি কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷