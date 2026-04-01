রাজগঞ্জে স্বপ্না বর্মনের সমর্থনে ভোট প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE AT RAJGANJ

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা রাজগঞ্জে (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 1, 2026 at 2:45 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 3:16 PM IST

দক্ষিণে যখন ভোট প্রচারে ঝাঁপিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরে তখন নির্বাচনী জনসভায় ঝড় তুলেছেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বর্তমানে রাজগঞ্জে তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের সমর্থনে প্রচার করছেন তিনি ৷ এই কেন্দ্রে স্বপ্নাকে প্রার্থী ঘোষণার পর বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর রায় ৷ দল ছাড়াও হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন তিনি ৷ তবে পরবর্তীতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করায় তাঁর ক্ষোভ প্রশমিত হয় এবং তিনি স্বপ্না বর্মনের হয়ে প্রচারের কথা দেন ৷ তারপর আজকে এই বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী জনসভা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এখান থেকে তিনি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে ৷ এরপর আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় সভা রয়েছে তাঁর ৷    

