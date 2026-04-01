ফালাকাটার জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE RALLY AT FALAKATA

ফালাকাটায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 1, 2026 at 4:15 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 4:30 PM IST

দক্ষিণে যখন ভোট প্রচারে ঝাঁপিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরে তখন নির্বাচনী জনসভায় ঝড় তুলেছেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সুভাষ চন্দ্র রায়ের সমর্থনে মিল রোড গ্রাউন্ডে সভা করছেন তিনি ৷ একুশের ভোটে এই আসনে বিজেপি জয়লাভ করে ৷ এবার তৃণমূলের তরফে সেই আসন ছিনিয়ে নেওয়ার যুদ্ধ ৷ সাধারণ মানুষের অভিযোগ, পাঁচবছরে বিধায়ক ছোটোখাটো কিছু কাজ ছাড়া এমন কোনও উন্নয়ন তো করেননি । ফালাকাটা কৃষি নির্ভর এলাকা । এই এলাকায় এবার তৃণমূল দখল করতে পারে কিনা তাই দেখার ৷ আজকের প্রচার সভা থেকে দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে নেতা-কর্মীরা ৷ 

দক্ষিণে যখন ভোট প্রচারে ঝাঁপিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরে তখন নির্বাচনী জনসভায় ঝড় তুলেছেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সুভাষ চন্দ্র রায়ের সমর্থনে মিল রোড গ্রাউন্ডে সভা করছেন তিনি ৷ একুশের ভোটে এই আসনে বিজেপি জয়লাভ করে ৷ এবার তৃণমূলের তরফে সেই আসন ছিনিয়ে নেওয়ার যুদ্ধ ৷ সাধারণ মানুষের অভিযোগ, পাঁচবছরে বিধায়ক ছোটোখাটো কিছু কাজ ছাড়া এমন কোনও উন্নয়ন তো করেননি । ফালাকাটা কৃষি নির্ভর এলাকা । এই এলাকায় এবার তৃণমূল দখল করতে পারে কিনা তাই দেখার ৷ আজকের প্রচার সভা থেকে দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে নেতা-কর্মীরা ৷ 

Last Updated : April 1, 2026 at 4:30 PM IST

ফালাকাটায় অভিষেকের জনসভা
ABHISHEK BANERJEE ELECTION CAMPAIGN
ABHISHEK ELECTION RALLY AT FALAKATA
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
ABHISHEK BANERJEE RALLY AT FALAKATA

ETV Bharat Bangla Team

