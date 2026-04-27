WATCH LIVE: ধনিয়াখালির জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন সরাসরি... - ABHISHEK BANERJEE RALLY LIVE
Published : April 27, 2026 at 12:57 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 1:50 PM IST
ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আজ শেষ প্রচার ৷ সকাল থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষবেলার প্রচার ও জনসংযোগ সারছেন শাসক থেকে বিরোধীরা ৷ আজ দ্বিতীয় দফা ভোটের শেষ প্রচারের দিন ৷ চারটি নির্বাচনী প্রচার রয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ যার মধ্যে রয়েছে তিনটি জনসভা ও একটি রোড শো ৷
প্রথম সভা ছিল রানাঘাটে ৷ তারপর বর্তমানে হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ধনিয়াখালি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অসীমা পাত্রের সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ৷ এরপর তিনি চলে যাবেন আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ সবশেষে মহেশতলায় রোড শো রয়েছে তাঁর ৷ ধনিয়াখালির কংসারিপুর মাঠ থেকে সেই সভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইটিভি ভারতের পর্দায়...
